سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 12-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

04:49 ص 12/03/2026

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 12-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر، بحلول التعاملات الأربعاء 11-3-2026، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 12-3-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8510 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7445 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6385 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4965 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10بلغ 3545 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 264650 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 59560 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.37% إلى نحو 5173 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

