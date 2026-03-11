إعلان

"سم خفي".. تحذير من جسيمات بلاستيكية تضر بالقلب والمناعة

كتب : نورهان ربيع

05:00 م 11/03/2026

الجزيئات البلاستيكية

الجسيمات البلاستيكية أو اللدائن الدقيقة هي مواد كيميائية ضارة تنتقل للطعام أو الماء نتيجة حفظه في بعض أنواع العبوات البلاستيكية، الأمر الذي يجعلها بالتبعية تنتقل لجسم الإنسان فور تناول هذه الأطعمة أو المياه وتسبب أخطارًا صحية جسيمة قد تهدد الحياة.

وفيما يلي نوضح أضرار هذه الجسيمات واللدائن بالتفصيل بحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday.

اختلال الهرمونات

يعتبر العلماء ما لا يقل عن 15 مادة كيميائية يستخدمها مصنعو العبوات البلاستيكية مُعطِّلاتٍ للغدد الصماء، والتي تتشابه هيكليًا مع بعض الهرمونات في الجسم مثل الإستروجين والتستوستيرون والأنسولين وتُحاكي وظائفها الطبيعية وتُعطِّلها، ما يؤدي إلى آثار صحية ضارة ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، كما أنها تؤثر على الصحة الإنجابية للرجال والنساء على حد سواء وقد تؤدي إلى العقم.

تزايد خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

تظهر الأبحاث باستمرار أن التعرض طويل الأمد للجسيمات البلاستيكية الدقيقة المُعطِّلة للغدد الصماء يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب مما يجعلها خطر على الحياة .

إضعاف الصحة المناعية

وجدت دراسة أُجريت عام 2020 أن الالتهاب المتزايد الناتج عن التعرض للبلاستيك الدقيق يؤدي إلى تدهور صحة الأمعاء، وبالتالي ضعف المناعة.

