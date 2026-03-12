إعلان

صافرات الإنذار تدوي في أرجاء تل أبيب وتفعيل منظومة الدفاعات الجوية

كتب : مصراوي

04:21 ص 12/03/2026

صافرات الإنذار

وكالات

دوت صافرات الإنذار، قبل قليل، في أرجاء تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل والسهل الساحلي الجنوبي وحيفا شمالا.

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صافرات الإنذار دوت في معظم أرجاء تل أبيب، إذ تم تفعيل منظومة الدفاعات الجوية في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أنه ضرب 10 أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، من بينها مقرات استخباراتية ومراكز قيادة.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "استهدفنا 10 مبانٍ لحزب الله في الضاحية الجنوبية تضم مقر استخبارات، ومقرا لوحدة الرضوان، ومراكز قيادة خلال 30 دقيقة".

وأضاف أنه استهدف عشرات منصات الإطلاق إضافة إلى مواقع استخباراتية وقيادية في الضاحية الجنوبية، مؤكدا مقتل العشرات من عناصر حزب الله.

