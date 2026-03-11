الغدة الدرقية واحدة من أهم الغدد الصماء في جسم الإنسان، إذ تؤثر بشكل مباشر على العمليات الحيوية المختلفة، وقد تظهر مشكلات الغدة الدرقية في شكل أعراض وعلامات قد يغفل عنها الكثيرون أو يربطونها بأسباب أخرى، لذلك يجب التعرف على الإشارات التي يرسلها الجسم عند حدوث خلل في الغدة.

وفقًا لموقع webmd إليك علامات تشير إلى مشاكل في الغدة الدرقية:

دماغ ضبابي



ترسل الغدة الدرقية هرمونات معينة إلى الدماغ لمساعدته على أداء وظائفه المتعددة، عندما يبطئ قصور الغدة الدرقية تدفق هذه الهرمونات، فإن أحد الآثار الجانبية هو "ضبابية الدماغ"، قد تجد صعوبة في التركيز أو التذكر أو التفكير بوضوح.

تغيرات المزاج



هل تشعر بالحزن والضيق قد تكون هناك أسباب عديدة لذلك، لكن مشاكل الغدة الدرقية من أبرزها، غالبًا ما يكون الاكتئاب أول علامة على وجود مشكلة في الغدة الدرقية، كما يرتبط القلق بها، من الشائع الشعور بالاكتئاب عند الإصابة بقصور الغدة الدرقية، بينما يكون القلق شائعًا مع فرط نشاط الغدة الدرقية.

وجه منتفخ



إذا كان وجهك متورمًا قد يكون ذلك بسبب تراكم السوائل الزائدة في جسمك نتيجة خلل في الغدة الدرقية، عادةً ما تلاحظ ذلك بوضوح في جفونك وشفتيك ولسانك.

رؤية ضبابية



أحيانًا تسبب أمراض الغدة الدرقية تراكم سوائل زائدة في الأنسجة المحيطة بالعينين، عند حدوث ذلك، قد يسبب اعتلال الغدة الدرقية تضخم العضلات التي تتحكم بالعينين، قد تعاني من صعوبة في التركيز أو ضبابية في الرؤية، وقد تصاب أيضًا برؤية مزدوجة.

تغير مذاق الطعام



أنت تتذوق بفمك ودماغك، عندما لا تعمل الغدة الدرقية كما ينبغي، فقد تؤثر على أحد هذين الجزئين أو كليهما في عملية التذوق، مما قد يجعل مذاق الطعام مختلفًا بالنسبة لك.

تساقط الشعر



من الطبيعي أن يتساقط بعض الشعر يوميًا، ولكن إذا بدأت تلاحظ تساقطًا متزايدًا في فروة رأسك أو لاحظت تغيرات في كثافة شعرك، فقد تكون الغدة الدرقية هي السبب، عادةً ما تقتصر هذه المشكلة على اضطرابات الغدة الدرقية الشديدة التي تعاني منها منذ فترة طويلة.

