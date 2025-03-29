طبق سموم على موائد المصريين.. تحذير من هذه الوجبة بعد رمضان

كتب- أحمد الضبع:

الملوحة نوع من الأسماك المُملحة، التي تتربع على قائمة الأطباق التقليدية التي يحرص العديد من المصريين على تناولها خلال عيد الفطر، بعد شهر رمضان المبارك، لكن الإقبال على هذا الطبق قد يحمل مخاطر صحية جسيمة إذا لم يتم التعامل معه بحذر.​

وتعليقًا على ذلك، حذر الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، من أن تناول الملوحة قد يُعرّض الجسم لارتفاع مستويات الصوديوم، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والإضرار بوظائف الكلى.

وأشار صلاح في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إلى أن الأسماك المُملحة قد تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الملح وثات والسموم، خاصة إذا لم تكن مُعدة بطرق صحية وآمنة.​

وأكد ضرورة توخي الحذر عند تناول هذه الأطعمة، والحرص على شرائها من مصادر موثوقة تلتزم بمعايير الصحة والسلامة، ناصحًا بضرورة الاعتدال في الكميات المستهلكة، وتجنبها تمامًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الكلى.​

وأضاف أن تناول كميات كبيرة من الملوحة قد يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، ما يزيد من العبء على القلب والكلى، ويتسبب في مضاعفات صحية خطيرة.​

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية التوازن والاعتدال في النظام الغذائي خلال فترة العيد، والحرص على تناول الأطعمة الصحية والمتنوعة، للحفاظ على صحة الجسم وتجنب المشكلات الصحية المحتملة.

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