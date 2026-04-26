يواجه فريق الأهلي نظيره فريق بيراميدز غداً الإثنين الموافق 27 أبريل، ضمن منافسات المرحلة النهائية من الجولة ال4 من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

وتشتعل مباريات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية في الدوري المصري الممتاز على صدارة الترتيب والفوز بلقب الدوري لموسم 2025/26.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساءً على استاد "30 يونيو".

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت HD1.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 44 نقطة.