"راجعين من الحضانة".. مصرع طفلة وإصابة زميلتها دهسهما ميكروباص بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

05:11 م 26/04/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت أخرى، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة ميكروباص، أثناء عودتهما من حضانة خاصة بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث.
وتبين مصرع الطفلة "هيام. م. ص" 4 سنوات، مقيمة بمدينة كفر شكر، بعد أن صدمتها سيارة ميكروباص أثناء عودتها من الحضانة خارج قرية تصفا، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى المستشفى.

كما تبين إصابة الطفلة "عائشة. أ. ص" 4 سنوات، إثر الحادث، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وتم التحفظ على موقع الحادث، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وملابساتها.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القليوبية ميكروباص النيابة العامة

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وشبورة مائية وفرص أمطار غدًا الإثنين
