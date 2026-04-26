وجه الإعلامي هاني حتحوت رسالة شكر لكل من حرص على دعمه والتواصل معه خلال الفترة الماضية، سواء من زملائه أو أصدقائه أو مسؤولي الرياضة، إلى جانب جماهير الكرة المصرية بمختلف انتماءاتها.

وأكد حتحوت، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، أن رسائل الدعم التي تلقاها من محبي جميع الأندية تمثل مصدر تقدير كبير له، مشيرًا إلى أن هذا التفاعل يعكس أن الاحترام الحقيقي يتجاوز حدود الانتماءات الرياضية.

وأوضح أنه طوال مسيرته المهنية كان يؤمن بأن الإعلام الرياضي دوره الأساسي هو توحيد الجماهير وليس إثارة الانقسام، مع ضرورة احترام جميع المشجعين دون استتثناء.

وأشار إلى أنه يتعامل مع المرحلة الحالية بهدوء وثقة، مؤكدًا أن المواقف تمر، بينما تبقى المصداقية والمحبة هي الرصيد الحقيقي.

وأكد على أنه بخير، وأنه أكثر إصرارًا على العودة في الوقت المناسب، بشكل يليق بثقة ومحبة متابعيه، موجّهًا الشكر والتقدير لجميع جماهير الكرة المصرية.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز قد قرر، إلزام قناة "مودرن إم تي أي" بسداد غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، إلى جانب منع ظهور الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج "مودرن سبورت"، لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك لمخالفته الأكواد والمعايير المنظمة للعمل الإعلامي.

وجاء القرار بناءً على ما انتهت إليه تحقيقات لجنة الشكاوى بالمجلس، والتي عُقدت بحضور الممثل القانوني للقناة، بشأن الشكوى المقدمة من النادي الأهلي، حيث ثبتت مخالفة مقدم البرنامج للضوابط المهنية المعتمدة.