جمال سليمان لـ"مصراوي": شخصيتي في مسلسل الفرنساوي مركبة وغامضة

كتب : منى الموجي

04:34 م 26/04/2026

جمال سليمان

عبر الفنان الكبير جمال سليمان عن سعادته بالمشاركة في بطولة مسلسل الفرنساوي الذي عُرضت حلقاته الأولى على منصة يانجو بلاي، قبل يومين، ويجمعه للمرة الأولى بالنجم عمرو يوسف.

جمال سليمان يتحدث عن شخصيته في مسلسل الفرنساوي

وقال جمال في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "الديب شخصية مركبة، ولن يعرف الجمهور ملامح شخصيته كاملة إلا مع انتهاء الأحداث، هو غامض يعيش في عالم غامض، بعد هروبه من الماضي، واختياره لعالم سفلي يتبع فيه مبدأ الغاية تبرر الوسيلة".

وأشار جمال سليمان إلى أن الديب ليس مجرما بالولادة، ولكنه شخص تعرض لحادث في بداية حياته دفعه للهروب والاختفاء، واختيار الطريق الذي سار فيه.

فريق مسلسل الفرنساوي

تدور أحداث مسلسل الفرنساوي في إطار من الإثارة والتشويق، تأليف وإخراج آدم عبدالغفار، بطولة عمرو يوسف، جمال سليمان، سامي الشيخ، سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، جنا الأشقر، ومشاركة النجمين بيومي فؤاد وعائشة بن أحمد كضيوف شرف.

اقرأ أيضا

سامي الشيخ يقتل زوجته ويورط عمرو يوسف في مسلسل الفرنساوي

كفى استغلالاً لأزمة هاني شاكر.. نادية مصطفى تهاجم رئيس الجالية بـ فرنسا

للمرة الثالثة خلال عام.. تحذير من حقن RH مغشوشة تهدد الحوامل
للمرة الثالثة خلال عام.. تحذير من حقن RH مغشوشة تهدد الحوامل
ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة
شعبة المخابز: 500 جنيه انخفاضا في أسعار الدقيق الحر بالأسواق
شعبة المخابز: 500 جنيه انخفاضا في أسعار الدقيق الحر بالأسواق
توافر الأدوية ومرور مفاجئ.. 10 تكليفات مهمة من وزير الصحة لقيادات الوزارة
توافر الأدوية ومرور مفاجئ.. 10 تكليفات مهمة من وزير الصحة لقيادات الوزارة

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟