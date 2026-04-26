عبر الفنان الكبير جمال سليمان عن سعادته بالمشاركة في بطولة مسلسل الفرنساوي الذي عُرضت حلقاته الأولى على منصة يانجو بلاي، قبل يومين، ويجمعه للمرة الأولى بالنجم عمرو يوسف.

جمال سليمان يتحدث عن شخصيته في مسلسل الفرنساوي

وقال جمال في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "الديب شخصية مركبة، ولن يعرف الجمهور ملامح شخصيته كاملة إلا مع انتهاء الأحداث، هو غامض يعيش في عالم غامض، بعد هروبه من الماضي، واختياره لعالم سفلي يتبع فيه مبدأ الغاية تبرر الوسيلة".

وأشار جمال سليمان إلى أن الديب ليس مجرما بالولادة، ولكنه شخص تعرض لحادث في بداية حياته دفعه للهروب والاختفاء، واختيار الطريق الذي سار فيه.

فريق مسلسل الفرنساوي

تدور أحداث مسلسل الفرنساوي في إطار من الإثارة والتشويق، تأليف وإخراج آدم عبدالغفار، بطولة عمرو يوسف، جمال سليمان، سامي الشيخ، سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، جنا الأشقر، ومشاركة النجمين بيومي فؤاد وعائشة بن أحمد كضيوف شرف.

