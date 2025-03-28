تجنبها لحماية القلب.. 5 أطعمة تزيد الكوليسترول الضار في الدم

يمكن لبعض الأطعمة أن تسبب مشكلات صحية خطيرة مثل ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، والذي قد يؤدي بدوره إلى أمراض القلب والسكتات الدماغية.

وكشف موقع هارفارد هيلث، عن 5 أطعمة تزيد مستويات الكوليسترول الضار في الدم:

اللحوم الحمراء

مثل لحم البقر والضأن، تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، ما يساهم في رفع مستويات الكوليسترول الضار.

المقليات

مثل البطاطس والدجاج المقلي، والوجبات السريعة، مليئة بالدهون المتحولة، والتي تزيد من الكوليسترول الضار وتخفض الكوليسترول الجيد، ما يعزز خطر الإصابة بأمراض القلب.

اللحوم المصنعة

مثل النقانق، اللانشون، تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة والصوديوم، ما يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم.

منتجات الألبان الكاملة الدسم

مثل الجبن، الزبدة، والقشطة التي تحتوي على دهون مشبعة ترفع مستويات الكوليسترول.

الزيوت النباتية المهدرجة

مثل السمن النباتي وزيوت الطهي المهدرجة التي تحتوي على دهون متحولة، ما يزيد من نسبة الكوليسترول الضار.

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