وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق النار الذي وقع خلال حفل عشاء حضره في واشنطن بأنه سبب إضافي لبناء قاعة الاحتفالات المثيرة للجدل التي يعتزم إنشاؤها في البيت الأبيض.

وقال ترامب اليوم الأحد: "هذا الحدث لم يكن ليحدث أبدا لو كانت قاعة الاحتفالات فائقة السرية عسكريا، والتي يجري بناؤها حاليا في البيت الأبيض. لا يمكن بناؤها بالسرعة الكافية!".

وكان رجل قد اقتحم إجراءات التفتيش الأمني خلال حفل عشاء مخصص لصحفيي العاصمة في أحد فنادق واشنطن مساء السبت، قبل أن تتم السيطرة عليه من قبل قوات الأمن. وأُطلقت أعيرة نارية، وتم إجلاء الرئيس إلى مكان آمن بواسطة حراس مسلحين.

