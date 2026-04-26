إعلان

ترامب يربط محاولة اغتياله بقاعة الاحتفالات في البيت الأبيض.. ماذا قال؟

كتب : د ب أ

08:06 م 26/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق النار الذي وقع خلال حفل عشاء حضره في واشنطن بأنه سبب إضافي لبناء قاعة الاحتفالات المثيرة للجدل التي يعتزم إنشاؤها في البيت الأبيض.

وقال ترامب اليوم الأحد: "هذا الحدث لم يكن ليحدث أبدا لو كانت قاعة الاحتفالات فائقة السرية عسكريا، والتي يجري بناؤها حاليا في البيت الأبيض. لا يمكن بناؤها بالسرعة الكافية!".

وكان رجل قد اقتحم إجراءات التفتيش الأمني خلال حفل عشاء مخصص لصحفيي العاصمة في أحد فنادق واشنطن مساء السبت، قبل أن تتم السيطرة عليه من قبل قوات الأمن. وأُطلقت أعيرة نارية، وتم إجلاء الرئيس إلى مكان آمن بواسطة حراس مسلحين.

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

