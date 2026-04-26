شهدت المنطقة الصناعية غرب مركز طهطا بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل، أسفر عن مصرع شاب وإصابة 6 آخرين.

وتلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع الحادث ووجود حالة وفاة وعدد من المصابين.

انتقال الأجهزة الأمنية والإسعاف

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من الفحص مصرع الشاب «شهدي. ع» 17 عامًا، وإصابة 6 آخرين، وهم: «أحمد ع.ب» 10 أعوام، «خالد م.خ» 11 عامًا، «ملك م.ع» 15 عامًا، «محمد ج» 11 عامًا، «بشوى ل.غ» 11 عامًا، و«مروان ع.ع» 12 عامًا.

نقل الضحايا والتحقيقات

تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف جهات التحقيق، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وتباشر الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.