بينهم أطفال.. مصرع شاب وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

08:20 م 26/04/2026

حادث تصادم

شهدت المنطقة الصناعية غرب مركز طهطا بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل، أسفر عن مصرع شاب وإصابة 6 آخرين.
وتلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع الحادث ووجود حالة وفاة وعدد من المصابين.

انتقال الأجهزة الأمنية والإسعاف

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من الفحص مصرع الشاب «شهدي. ع» 17 عامًا، وإصابة 6 آخرين، وهم: «أحمد ع.ب» 10 أعوام، «خالد م.خ» 11 عامًا، «ملك م.ع» 15 عامًا، «محمد ج» 11 عامًا، «بشوى ل.غ» 11 عامًا، و«مروان ع.ع» 12 عامًا.

نقل الضحايا والتحقيقات

تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف جهات التحقيق، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وتباشر الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قفزة في أسعار تذاكر الطيران.. أزمة وقود الطيران تشتعل وتزايد الخطوط المغلقة
اقتصاد

قفزة في أسعار تذاكر الطيران.. أزمة وقود الطيران تشتعل وتزايد الخطوط المغلقة
"غياب كامويش والشناوي".. قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري
رياضة محلية

"غياب كامويش والشناوي".. قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري
البيت الأبيض: عائلة المشتبه به أبلغت الشرطة عنه قبيل محاولة اغتيال ترامب
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: عائلة المشتبه به أبلغت الشرطة عنه قبيل محاولة اغتيال ترامب
بعد وقفه عن العمل.. القصة الكاملة لمشادة موظف مصري وامرأة سعودية بأحد الفنادق
شئون عربية و دولية

بعد وقفه عن العمل.. القصة الكاملة لمشادة موظف مصري وامرأة سعودية بأحد الفنادق
"قبل مباراة الغد".. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري
رياضة محلية

"قبل مباراة الغد".. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري

بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟