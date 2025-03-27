معدتك هتبقى حديد.. 5 نصائح لتجنب الإسهال بعد تناول كحك العيد

كتب- أحمد الضبع:

مع حلول عيد الفطر المبارك، يُقبل الكثيرون على تناول الكحك والبسكويت بكميات كبيرة، ما قد يؤدي إلى اضطرابات هضمية أبرزها الإسهال.

وقدم الدكتور شهاب صلاح، استشاري الجهاز الهضمي، مجموعة من النصائح لتجنب هذه المشكلة، في عيد الفطر.

1- تناول الكحك باعتدال

وأكد صلاح في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن الإفراط في تناول الكحك المحمّل بالدهون والسكر قد يسبب تهيج المعدة والإسهال، مشددًا على أهمية الاعتدال في الكمية المستهلكة يوميًا.

2- شرب كميات كافية من الماء

أوضح أن قلة الترطيب قد تزيد من اضطرابات الجهاز الهضمي، لذا يُنصح بشرب 2-3 لترات من الماء يوميًا؛ لمساعدة المعدة على الهضم بسلاسة وتقليل احتمالية الإصابة بالجفاف الناتج عن الإسهال.

3- تجنب المشروبات الغازية

أشار إلى أن المشروبات الغازية تزيد من انتفاخ البطن واضطرابات الهضم، وقد تؤدي إلى تفاقم الإسهال، لذلك يُفضل استبدالها بالماء أو الأعشاب الطبيعية مثل النعناع والينسون.

4- تناول الزبادي أو اللبن الرائب

كشف أن الزبادي يحتوي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تساعد في تحسين صحة الأمعاء، وتقليل احتمالية حدوث اضطرابات هضمية بعد تناول كحك العيد.

5- الابتعاد عن الأطعمة الدسمة بعد الكحك

نصح بتجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون بعد الكحك، إذ يؤدي ذلك إلى زيادة العبء على الجهاز الهضمي، ما قد يُسبب اضطرابات معوية غير مرغوبة.

واختتم بالإشارة إلى أهمية الاعتدال في تناول حلويات العيد والحرص على نمط غذائي متوازن، لتجنب أي مشاكل هضمية والاستمتاع بالعيد دون متاعب صحية.

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