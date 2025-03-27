مفاجأة.. تناول "القهوة" في هذا التوقيت قد يطيل العمر

كتبت- شيماء مرسي

كشف دان بوتنر أخصائي التغذية الأمريكي أن تناول القهوة غير المحلاة ومتوسطة التحميص قد يساعد على العيش لفترة أطول.

حيث تحتوي بعض أنواع القهوة ذات التحميص الخفيف عادة على مضادات أكسدة أكثر، كما أن تجنب السكريات المضافة والكريمة يقلل من السعرات الحرارية.

وقال دان: "القهوة من أفضل المشروبات التي تساعد على طول العمر، ولكن من الأفضل شربها قبل الظهر، وقد يسهم ذلك في تقليل إحتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية"، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأضاف: "شرب القهوة في وقت متأخر يسبب قلة النوم والأرق وقصر العمر".

وأظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون بريطانيون ونُشرت في مجلة القلب الأوروبية أن الوقت الذي يتم فيه تناول القهوة أكثر أهمية من كميتها.

وتناولت الدراسة بياناتٍ حول كمية القهوة المحتوية على الكافيين والخالية منه التي يشربها حوالي 40 ألف بالغ يوميًا، وفي بداية البحث، لم يعاني أي من أفراد المجموعة بأكملها من أمراض القلب أو الدورة الدموية.

وعند جمع البيانات، تبين أن أكثر من ثلث (36%) المشاركين يشربون القهوة في الصباح بشكل رئيسي بين الساعة الرابعة صباحا والثانية عشرة ظهرا.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون القهوة صباحا بشكل رئيسي كانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب أو الدورة الدموية بنسبة 31% مقارنة بمن لا يشربونها.

وأوضح الباحثون أيضا أن شرب القهوة في الصباح قد يقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب والدورة الدموية لأن القهوة منزوعة الكافيين والتي تحتوي عليه قد تحتوي على مواد تقلل الالتهاب في الجسم.

ويمكن أن يزيد الالتهاب المزمن من خطر تراكم المواد الدهنية (اللويحات) في الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وأشار الباحثون إلى أن شاربي القهوة صباحا قد يستفيدون أكثر من غيرهم من تأثيراتها المضادة للالتهابات، إذ تكون بعض جزيئات الدم المسببة للالتهاب أكثر نشاطا في وقت مبكر من اليوم.

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