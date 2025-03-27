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جزيرة غامضة يصعب فيها الدفن والولادة.. ما حكايتها؟

05:00 م الخميس 27 مارس 2025
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    جزيرة سفالبار
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    معلومات عن جزيرة سفالبار
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    حقيقة الولادة والدفن في سفالبار
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    تقع جزيرة سفالبار في المحيط المتجمد الشمالي
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    تتميز بجمالها الطبيعي الخلاب
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    جزيرة سفالبار
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كتبت- شيماء مرسي

تقع جزيرة سفالبار في المحيط المتجمد الشمالي وتتميز بجمالها الطبيعي الخلاب، ومن بين الادعاءات الشائعة حول هذه الجزيرة، أن الولادة والدفن غير ممكنين فيها لأن الجثث لا تتحلل في تربتها المتجمدة.

ويعد أرخبيل سفالبار الواقع في المحيط المتجمد الشمالي بين النرويج والقطب الشمالي، منطقة نرويجية يسكنها أقل من 3000 نسمة، إلا أنها تستقبل سنويا حوالي 140 ألف سائح، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا" وصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتم تداول منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أن الولادة غير ممكنة في سفالبارد بسبب عدم وجود جناح للولادة، وأن النساء الحوامل مجبرات على السفر إلى البر الرئيسي في النرويج قبل شهر من موعد الولادة.

حقيقة الولادة والدفن في سفالبار

ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن معظم النساء الحوامل المقيمات في سفالبارد يفضلن الانتقال إلى بر النرويج قبل الولادة للاستفادة من المرافق الطبية الأكثر تقدما المتوفرة هناك.

وبالرغم من أن الظروف في سفالبار تجعل الولادة فيها تحديا، إلا أنها ليست مستحيلة، ففي عام 2009، أنجبت امرأة توأمين عن طريق عملية قيصرية، كما سجلت حالة ولادة مبكرة قبل ذلك بثلاث سنوات.

ويمنع دفن الجثث في توابيت، والسبب غير مذكور في القانون، ولكن يعتقد أن البرد الشديد يمنع تحللها.

ولكن يسمح بالدفن بعد حرق الجثة وتفتيتها، ويتطلب ذلك التواصل مع كنيسة سفالبارد لتنظيم الإجراءات.

وتحتوي سفالبار على قبور من القرنين الـ17 والـ18 ومناجم للفحم ومحميات طبيعية.

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