"الأرض اتشقت وبلعته".. حفرة عميقة تبتلع شابا في مشهد مروع (فيديو)

كتب- أحمد الضبع:

شهدت العاصمة الكورية الجنوبية سول حادثًا مأساويًا، حيث ابتلعت حفرة عملاقة سائق دراجة نارية يُدعى "بارك"، البالغ من العمر 33 عامًا، في حي "ميونج إيل-دونج" بشرق المدينة، وذلك في مشهد صادم وثقته كاميرات المراقبة.

الحفرة التي بلغ قطرها وعمقها نحو 20 مترًا، ظهرت بشكل مفاجئ أمام إحدى المدارس الابتدائية، ما أثار حالة من الذعر بين السكان،

واستغرقت فرق الإنقاذ نحو 18 ساعة لانتشال جثة الشاب، بعد عمليات معقدة شملت ضخ المياه وإزالة الأنقاض داخل نفق مترو قيد الإنشاء، بحسب "ديلي ميل".

وأوضح كيم تشانج سوب، المسؤول عن عمليات الإغاثة، أن جثة الضحية وُجدت على عمق 20 مترًا تحت سطح الأرض، وعلى بُعد 50 مترًا من مركز الحفرة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع بعد لحظات من مرور سيارة دفع رباعي فوق الطريق، قبل أن ينهار بشكل مفاجئ، ما أدى إلى سقوط الدراجة النارية في الحفرة، فيما نجا سائق السيارة بأعجوبة، لكنه أصيب بجروح طفيفة.

وسارعت السلطات إلى إغلاق موقع بناء المترو القريب وتعليق الدراسة في ثلاث مدارس محلية كإجراء احترازي، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب الدقيقة وراء الحادث، وسط ترجيحات بوجود علاقة بين أعمال الحفر لإنشاء خط مترو جديد وظهور الحفرة.

وأصدر عمدة سول، أوه سي-هون، تعليماته بفتح تحقيق فوري لمحاسبة المسؤولين، مؤكدًا ضرورة اتخاذ تدابير وقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

يذكر أن ظاهرة الحفر الأرضية المفاجئة ليست جديدة، إذ سبق أن شهدت غواتيمالا في عام 2022 ظهور حفرتين عملاقتين تسببتا في إصابات وفقدان أشخاص، وسط تحذيرات من خطورتها الناتجة عن عوامل جيولوجية وهندسية معقدة.

A motorcyclist who fell into a 20-metre-wide sinkhole near a school in eastern Seoul has been found 18 hours after the incident occurred.



The man suffered cardiac arrest after the fall and was unconscious when rescued, reported The Korean Herald.



📽️ : aqua52043525/X



🧵1 pic.twitter.com/WKwKbI7Iis