"500 وصفة طبية".. مدينة سويسرية تعالج المرضى بزيارة المتاحف

هل تشعر بالإرهاق في العمل؟ هل تحتاج إلى شيء إضافي لمقاومة المرض أو الاستعداد للجراحة؟، تُقدم مدينة نوشاتيل السويسرية لسكانها خيارًا طبيًا جديدًا: انغمس في الفن واحصل على شهادة طبية مجانية.

وفي إطار مشروع تجريبي جديد مدته عامان، تقوم السلطات المحلية والإقليمية بتغطية تكاليف "وصفات المتاحف" التي يصدرها الأطباء الذين يعتقدون أن مرضاهم قد يستفيدون من زيارة أي من المتاحف الأربعة في المدينة كجزء من علاجهم، بحسب medicalxpress.

ويستند المشروع إلى تقرير لمنظمة الصحة العالمية صدر عام 2019، وجد أن الفنون يمكن أن تعزز الصحة العقلية، وتقلل من تأثير الصدمات، وتخفض خطر التدهور المعرفي والوهن و"الوفاة المبكرة"، من بين جوانب إيجابية أخرى.

ويمكن للفن أن يساعد على استرخاء العقل - كنوع من الطب الوقائي - وتتطلب زيارة المتاحف النهوض والخروج من المنزل مع القيام بنشاط بدني مثل المشي والوقوف لفترات طويلة.

وقالت جولي كورسييه ديلافونتين، عضوة مجلس نوشاتيل، إن أزمة كوفيد-19 لعبت دورًا في نشأة البرنامج، مضيفة: "مع إغلاق المواقع الثقافية (خلال فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا)، أدرك الناس مدى حاجتنا إليها لنشعر بتحسن".

وتابعت أنه حتى الآن، وُزِّعت نحو 500 وصفة طبية على الأطباء في أنحاء المدينة، وإن تكلفة البرنامج "زهيدة للغاية"، وقد خُصِّصت له ميزانية قدرها عشرة آلاف فرنك سويسري (حوالي 11,300 دولار أمريكي).

وفي حال نجاح البرنامج، يُمكن للمسؤولين المحليين توسيع نطاقه ليشمل أنشطة فنية أخرى كالمسرح أو الرقص، وفقًا لكورسييه ديلافونتين.

ولا يُغطي نظام الرعاية الصحية الوطني السويسري "الثقافة كوسيلة علاجية"، لكنها تأمل أن يشملها يومًا ما، إذا كانت النتائج إيجابية بما يكفي.

وقالت ماريان دي رينير نيفسكي، مديرة الوساطة الثقافية في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 46 ألف نسمة والتي ساعدت في تصميم البرنامج، إن البرنامج يعتمد على فكرة مماثلة تم طرحها في متحف الفنون الجميلة في مونتريال بكندا في عام 2019..

وأضافت أن العديد من المرضى قد يستفيدون منه، قد يكون شخصاً مصابا باكتئاب، أو شخصا يعاني من صعوبة في المشي، أو شخصا يعاني من مرض مزمن.

وقال الدكتور مارك أوليفييه سوفان، رئيس قسم الجراحة في شبكة مستشفيات نيوشاتيل، إنه قد وصف بالفعل زيارة المتحف لمريضين، لمساعدتهما على تحسين لياقتهما البدنية قبل إجراء عملية جراحية مخطط لها.

جزء من الفكرة هو إخراج المرضى المعانين من ضيق الوقت من المنزل، وتشجيعهم على المشي أكثر.

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