احذرها.. حالة صامتة تزيد خطر الوفاة بأمراض القلب والسرطان بنسبة 50%

حذّر العلماء من أن حالة صحية شائعة قد تزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب وحتى السرطان بنسبة 50% تقريبًا، ويُعتقد أن هذا المرض الفتاك، وإن كان صامتًا في كثير من الأحيان، يزيد بشكل كبير من احتمال الوفاة المبكرة.

وأظهرت دراسة جديدة أن معدل الوفيات لدى المصابين بمرض الكبد الدهني أعلى بمرتين تقريبًا من عامة السكان، وأشارت الدراسة إلى أن هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض الكبد والأمراض الشائعة كالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب express.

يُعرف أيضًا باسم داء الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي (MASLD)، ويحدث نتيجة تراكم الدهون في الكبد، ورغم أن هذا لا يسبب أي مشاكل فورية، إلا أنه قد يؤدي مع مرور الوقت إلى تلف شديد وندوب.

قد يُصاب بعض مرضى MASLD بفشل أو سرطان الكبد، ويُعدّ هذا المرض خطيرًا بشكل خاص نظرًا لعدم ظهور أعراضه في مراحله المبكرة.

وكجزء من الدراسة التي نشرت في مجلة أمراض الكبد، حدد الباحثون جميع المرضى البالغ عددهم 13 ألف مريض تم تشخيص إصابتهم باضطراب الوسواس القهري المرتبط بالعمر في السويد بين عامي 2002 و2020، ثم قاموا بتحليل مخاطر الوفاة لأسباب مختلفة مقارنة بالسكان بشكل عام.

ووُجد أن معدل الوفيات الإجمالي للأشخاص المصابين باضطراب الوسواس القهري المرتبط بالعمر (MASLD) كان أعلى بمرتين تقريبًا، وارتفعت نسبة الخطر في جميع أسباب الوفاة المدروسة تقريبًا، وخاصةً في حالات الوفاة الناجمة عن أمراض الكبد (بمعدل وفيات أعلى بـ 27 ضعفًا) وسرطان الكبد (بمعدل وفيات أعلى بـ 35 ضعفًا).

كانت الأسباب الأكثر شيوعا للوفاة هي أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان غير الكبدي، مع ارتفاع معدلات الوفيات بنسبة 54% و47% على التوالي.

وعلق أكسل ويستر، مؤلف الدراسة والطبيب في مستشفى جامعة كارولينسكا، قائلاً: "كثير من الناس لا يدركون إصابتهم بمرض الكبد الدهني لأنه نادرًا ما يُسبب أي أعراض في مراحله المبكرة، تُظهر دراستنا أن الأشخاص الذين شُخِّصوا بمرض الكبد الدهني المزمن (MASLD) لديهم خطر متزايد للوفاة بسبب أمراض مختلفة، وليس فقط أمراض الكبد".

علاوة على ذلك، أظهرت الدراسة أن المصابين بداء الكبد الدهني المرتبط بالعمر (MASLD) لديهم أيضًا خطر متزايد للوفاة بسبب العدوى، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الجهاز التنفسي، وأمراض الغدد الصماء، أو لأسباب خارجية، وأضاف مؤلف الدراسة: "من المهم ألا نركز فقط على الكبد عند علاج مرضى الكبد الدهني".

يمكن أن يكون النهج الشامل والتدخل المبكر الذي يشمل تخصصات طبية مختلفة حاسمًا لتحسين تشخيص هؤلاء المرضى.

وتُحذّر هيئة الخدمات الصحية البريطانية من أنك أكثر عرضة للإصابة بمرض الكبد الدهني إذا كنت:

تعاني من السمنة أو زيادة الوزن - خاصة إذا كان لديك الكثير من الدهون حول خصرك (شكل الجسم "يشبه التفاحة")

مصاب بمرض السكري من النوع الثاني

لديك حالة تؤثر على كيفية استخدام جسمك للأنسولين (مقاومة الأنسولين)، مثل متلازمة تكيس المبايض

لديك قصور في نشاط الغدة الدرقية

لديك ارتفاع في ضغط الدم

لديك نسبة عالية من الكوليسترول

الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي (مزيج من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة)

عمرك يزيد عن 50 عامًا

تدخن.

ومع ذلك، تضيف الهيئة الصحية: "تم تشخيص مرض الكبد الدهني غير الكحولي لدى أشخاص لا يعانون من أيٍّ من عوامل الخطر هذه، بما في ذلك الأطفال الصغار"، لا تظهر أعراض مرض الكبد الدهني غير الكحولي عادةً إلا بعد تطور المرض إلى تليف الكبد (تندب الكبد).

قد تشمل أعراض تليف الكبد ما يلي:

الشعور بالتعب أو المرض طوال الوقت

فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة

الشعور بالمرض

ألم في البطن

الأوعية الدموية المرئية على الجلد

ظهور بقع حمراء متبقعة على راحة اليدين - قد يكون من الصعب رؤية الاحمرار على الجلد البني أو الأسود

النزيف أو الكدمات بسهولة

حكة الجلد

تغيرات في أصابعك، مثل أن تصبح أوسع وأكثر انحناءً (متكتلة)، أو أظافر بيضاء

اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان) - قد يكون من الصعب رؤية اصفرار الجلد على الجلد البني أو الأسود

تورم في البطن أو الساقين أو الكاحلين أو القدمين

أيدي مرتجفة

الكلام غير الواضح

الشعور بالارتباك أو صعوبة التركيز

تقيؤ الدم

براز داكن جدًا أو أسود اللون.

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