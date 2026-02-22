لقي 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة أسيوط، خلال حملة أمنية موسعة استهدفت بؤرًا إجرامية بعدد من المحافظات.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها اليوم الأحد، إن معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أكدت قيام بؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي.

سقوط بؤر مخدرات خطرة.. أحكام مؤبد وسجن تنتظر المتهمين قبل مصرعهم

وخلال المداهمة، بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما أسفر عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظة أسيوط، وهم محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات تشمل: الاتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح دون ترخيص، والسرقة بالإكراه، وهتك العرض. كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر الإجرامية.

وأسفرت الحملة عن ضبط قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – هيدرو – هيروين – شابو "آيس")، وأكثر من 28 ألف قرص مخدر، و96 قطعة سلاح ناري (21 بندقية آلية – 27 بندقية خرطوش – 45 فرد خرطوش – 3 طبنجات).

ضربة قاصمة لبؤر إجرامية بأسيوط

وقدّرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 120 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط تجار المواد المخدرة، حفاظًا على أمن المجتمع واستقراره.

