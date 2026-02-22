أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي السابع لعام 2026، عن الفترة من 14 – 20 فبراير 2026، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة.

ونستعرض أنشطة الهيئة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 66 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتم تسجيل 7 منشآت خلال الأسبوع الماضي.

وقامت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 21 زيارة فحص وتفتيش في محافظات الإسكندرية، الإسماعيلية، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، الفيوم، المنوفية، الوادي الجديد، بني سويف ودمياط، وتم تسجيل 8 منشآت، كما أصدرت الإدارة 4732 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1378 شركة.

7140 رسالة غذائية

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة نحو 7140 رسالة غذائية بإجمالي 300 ألف طن، صادرة عن 566 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل نحو 763 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت ثمار وفواكه، خضراوات ودرنات، محضرات من الخضر والفاكهة، دقيق ومنتجات من الحبوب ومنتجات غذائية متنوعة.

وبلغ عدد أصناف الفواكه المصدرة 39 صنفًا بإجمالي كميات وصلت إلى 115 ألف طن، حيث تصدرت الموالح خلال الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 96 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 15 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 4 آلاف طن.

البطاطس في المقدمة

وبلغ عدد أصناف الخضراوات المصدَّرة 46 صنفًا، بإجمالي كميات وصلت إلى 96 ألف طن، حيث تصدرت البطاطس قائمة الخضراوات المصرية المصدَّرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 47 ألف طن، تلتها البطاطا الحلوة بواقع 11 ألف طن، ثم البصل بإجمالي 8 آلاف طن.

وبلغ إجمالي عدد الدول المستوردة من مصر خلال الأسبوع الماضي 184 دولة، حيث تضمنت أكبر الدول المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية السعودية، روسيا، السودان، سوريا وهولندا.

المنافذ التصديرية

احتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 1307 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي بـ1183 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 1038 رسالة.

وأصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1685 شهادة الصلاحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 2116 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ407 آلاف طن، مستوردة من قِبل 880 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت متنوعة، فول عريض وفول الصويا، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من أستراليا، إندونيسيا، أمريكا واستونيا من بين إجمالي 118 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

ميناء الإسكندرية

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 726 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بـــ345 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ286 رسالة.

الإفراجات الجمركية

تم الإفراج عن 1374 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 431 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 90 رسالة، وفي ما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ183 مستورد خلال نفس الفترة.

ونفَّذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية بالهيئة، خلال الأسبوع الماضي، 81 مأمورية تحفظ شملت المرور على 148 منشأة غذائية، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي إلى المستهلك المصري.

وتم التحفظ على 339 رسالة غذائية واردة، إلى جانب الاستمرار في التحفظ على 27 رسالة مرفوضة معمليًّا، في إطار تعزيز منظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

وقامت الهيئة بإعادة تصدير 6 رسائل مرفوضة، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة الواردات وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمواطنين.

مضارب الأرز والمخابز

ونفذت الإدارة عددًا من الزيارات التفتيشية على مضارب الأرز ومنشآت المخابز، شملت 15 مخابزًا بلديًا، و7 مخابز سياحية، و 5 مخابز إفرنجية؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة وضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك.

المنشآت التخزينية

وواصلت الإدارة حملاتها الميدانية بالمحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 29 مأمورية رقابية شملت محافظات الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، البحيرة، القليوبية، البحر الأحمر، أسوان، المنيا والدقهلية.

وتابعت الإدارة أعمال تسجيل المنشآت التخزينية، ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1569 مخزنًا.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 129 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة.

وتم معالجة عدد من الشكاوى، بينما يجري حاليًّا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

حملات رقابية ميدانية

ونفّذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية ميدانية استهدفت 265 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الجيزة، الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية، الغربية، الوادي الجديد، قنا، الأقصر، جنوب سيناء، بورسعيد، المنوفية، الإسكندرية ومدينة الغردقة، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

وتناشد الهيئة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط: https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

رقابة السلاسل التجارية

تم تنفيذ 42 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.

وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، المنيا، بورسعيد، الغربية، الأقصر، أسيوط، المنوفية، السويس ومدينة الغردقة.

ووصل إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 2224 فرعًا تتبع 59 سلسلة تجارية.

وواصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 90 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 465 منتجًا جديدًا، وتنفيذ 2 مأمورية رقابية، واعتماد 1 شركة عاملة في هذا القطاع ، إلى جانب إصدار 23 شهادة بيع حر، و 43 موافقة إعلانية.

وشهد الأسبوع الماضي تسجيل 521 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، فيما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحلات العامة 654 معاينة، واستوفت 404 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 73669 منشأة من المحلات العامة.

مراقبة قطاع الألبان

نفّذت الهيئة 12 مأمورية تفتيشية على المحالب، ومأمورية أخرى على مراكز تجميع الألبان، في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت، البحيرة، الغربية، الإسكندرية، الفيوم، المنوفية وبني سويف؛ بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

المنشآت السياحية

كثفت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية زياراتها الميدانية، والتي شملت أعمال التفتيش الدوري ومراجعة التراخيص بالمطاعم والفنادق؛ حيث نفذت الإدارة 75 زيارة، بعدد من المحافظات شملت القاهرة، الجيزة، الدقهلية، قنا، سوهاج، البحيرة، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر، جنوب سيناء.

ونفَّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 24 جولة رقابية على وحدات الطعام المتنقلة في محافظات الغربية، كفر الشيخ، البحر الأحمر وقنا، وتم تسجيل 4 وحدات طعام خلال الأسبوع الماضي، واعتماد 2 وحدة طعام وإصدار شهادة مؤقتة لها.

وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية؛ حيث نفّذت 5 زيارات تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ 76 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني، بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والمنصورة، والإسماعيلية، والشرقية؛ لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المعتمدة.

وأصدرت الإدارة 24 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

المواد الملامسة للغذاء

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 11 مأمورية رقابية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، سوهاج، الشرقية، الدقهلية والقليوبية.

وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 830 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

ونفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 28 زيارة ميدانية بمحافظات القاهرة، البحيرة، كفر الشيخ، الإسكندرية، الشرقية وبورسعيد، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 784 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.

462 طلب تظلم

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 462 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.

تفتيش الأغذية المتداولة بالمحافظات

وقامت الهيئة، في إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية الرقابة على سلامة الأغذية المتداولة بالسوق المحلي، بتنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة بجميع محافظات الجمهورية، شملت 244 مركزًا وحيًّا، من خلال 31 فرعًا تابعًا للهيئة وبمشاركة 1346 مفتشًا، حيث تم خلال الأسبوع الماضي المرور على 6318 منشأة خضعت للرقابة، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 187 سيارة تبريد وتجميد (ثلاجة) بعد استيفاء الاشتراطات المقررة.

ونفذت الهيئة 1490 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، بالإضافة إلى القيام بـ32 حملة مشتركة مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديرية التموين ومديرية الطب البيطري بالقاهرة.

ونفّذت فروع الهيئة بالمحافظات، في إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، استهدفت المنشآت الغذائية المختلفة، لتعزيز منظومة الرقابة على سلامة الغذاء، وضمان وصول منتجات آمنة وسليمة للمواطنين.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 36 حملة تفتيشية مشتركة، بالتعاون مع (المحافظة، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري)، شملت المرور على 266 منشأة غذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من العصائر والمخبوزات واللحوم المصنعة منتهية الصلاحية. كما تم تنفيذ حملات رقابية مشتركة بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، شملت المرور على 17 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات من المخللات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى كميات من الرنجة ظهر بها تغير في خواصها الطبيعية.

وتم التنسيق مع مديرية أمن الغربية لمتابعة وفحص الأغذية المتداولة بنوادي ضباط الشرطة، وذلك على مدار شهر رمضان المبارك، في إطار الحرص على ضمان سلامة الغذاء المتداول خلال الشهر الكريم.

وجرى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لمعاينة مطبخ إعداد الوجبات المدرسية، للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وضمان تقديم وجبات آمنة ومطابقة للمواصفات.

وتم تنفيذ 50 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة شملت أعمال الفحص وسحب العينات، وبناءً على تلك القرارات تم إعدام كميات من البسكويت والكيك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وجرى تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن، وإدارة قوات الأمن، ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، فضلًا عن الإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 12 حملة تفتيشية بالتعاون مع (المحافظة، رئاسة مجلس المدينة، الطب البيطرى، التموين، مباحث التموين، البيئة، جهاز حماية المستهلك) حيث تم المرور على 110 منشأة غذائية بمراكز (حي شرق وحي غرب، شبرا الخيمة، طوخ، قليوب، شبين القناطر، كفر شكر، الخصوص، القناطر الخيرية، قها) إلى جانب عدد من القرى التابعة للمحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية الفاسدة، وأخرى تبين وجود تغير في خواصها الطبيعية (عصائر توابل، سناكس، صوصات متنوعة وغيرها من المواد الغذائية).

وتم ضبط والتحفظ على كميات المواد الغذائية المختلفة، من بينها مادة خام لحبيبات ملونة تستخدم في صناعة المواد الملامسة للغذاء تبين أنها منتهية الصلاحية، إلى جانب كميات أخرى ظهرت عليها علامات الفساد الظاهري، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، فضلًا عن تحرير 5 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بكل التعليمات والاشتراطات الخاصة بتداول الغذاء بما يضمن توفير غذاء آمن وصحي للمستهليكن، مع التأكيد على ضرورة التسجيل لدى الهيئة ومنحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المنظمة.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة المنوفية 4 حملات تفتيشية مشتركة مع مباحث التموين، مديرية الطب البيطري، مجلسي مدينتي شبين الكوم ومنوف، وجهاز شؤون البيئة، شملت المرور على 5 منشآت غذائية بنطاق مراكز (شبين الكوم، منوف، الباجور) حيث تم ضبط منشأة غير مرخصة تقوم بتصنيع وتجهيز منتجات الألبان، وضبط بداخلها كميات من المواد الخام المستخدمة مجهولة المصدر، فضلًا عن منتجات نهائية معدة للتداول والبيع، بالإضافة إلى مواد تعبئة وتغليف غير مدون عليها بيانات وعنوان المصنع وذلك بقصد تضليل الجهات الرقابية والمستهلكين.

وبفحص المنشأة، تبين افتقارها إلى الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، بما يشكل خطرًا على سلامة المنتجات وصحة المستهلكين.

الاشتراطات الأساسية

وتبين وجود عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت الغذائية، تمثلت في عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وعدم استكمال إجراءات التراخيص، وعلى الفور تم توجيه أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بضوابط واشتراطات سلامة الغذاء واستكمال إجراءات التراخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.

وأسفرت أيضًا عن ضبط وإعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وتم الإعدام بمعرفة صاحب الشأن في حضور لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الأقصر 5 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع وزارة السياحة، جهاز حماية المستهلك، مديرية الطب البيطري، مديرية التموين، حيث شملت المرور على 13 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن تحرير 2 محضر إعدام لكميات متنوعة من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمتغيرة في خواصها الطبيعية.

وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المقررة.

وفي نطاق محافظة قنا، نفذ الفرع 7 حملات تفتيشية بالتعاون مع مديرية التموين، مجلس المدينة والطب البيطري، شملت المرور على 37 منشأة غذائية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 14 محضر ضبط لكميات من مصنعات اللحوم والدجاج مجهولة المصدر ومتغيرة في خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 3 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية التموين وجهاز شؤون البيئة ومجلس المدينة، شملت المرور على 15 منشأة غذائية بنطاق مركز الزقازيق، وأسفرت عن تحرير 1 محضر عدم استيفاء الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء ومحضر ضبط لمنتجات مجهولة المصدر، إلى جانب إعدام كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بأهمية الالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء وتحسين الممارسات الصحية داخل منشآتهم، بما يسهم في ضمان تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وقام فرع الهيئة بمحافظة أسيوط بتنفيذ 2 حملة تفتيشية موسعة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على 7 منشآت غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية ومنتجات أخرى تظهر عليها علامات الفساد والتغير في الخواص الطبيعية (لحوم، مقطعات دواجن، دهون حيوانية).

وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، مع أخذ تعهدات منهم بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

9 حملات تفتيشية

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة) 9 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الحي، إدارة البيئة بالمحافظة، مباحث التموين)، شملت المرور على 43 منشأة غذائية.

وأسفرت الحملة عن إعدام كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية (مصنعات غذائية، لحوم)، بالإضافة إلى إعدام مواد غذائية أخرى ظهرت عليها علامات الفساد الظاهري (لحوم ومصنعاتها).

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 2 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (جهاز حماية المستهلك، الطب البيطري، مباحث التموين، حي شرق) حيث شملت الحملات المرور على 17 منشأة غذائية بنطاق مركزي حي شرق وحي غرب.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات متنوعة من المواد الغذائية المتغيرة في خواصها الطبيعية والمجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، (باتيه، سناكس، لحوم مصنعة، كبدة)، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتنفيذ 4 قرارات نيابة صادرة عن النيابة العامة.

وتم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء لضمان تداول منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، الإدارة التموينية، إدارة المجازر، جهاز حماية المستهلك)، شملت المرور على 39 منشأة غذائية بنطاق مراكز ومدن (ميت أبو غالب، كفر سعد، كفر البطيخ، دمياط القديمة، فارسكور).

وأسفرت الحملات عن إعدام كميات متنوعة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمتغيرة في خواصها الطبيعية، كما تم ضبط كمية من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر والمتغيرة في خواصها الطبيعية، وذلك بحضور ممثلي الهيئة وأعضاء اللجنة المشتركة.

20 منشأة غذائية

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة بني سويف 7 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، شملت المرور على 20 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخذ تعهدات بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ 4 حملات تفتيشية مشتركة مع التموين، الطب البيطري ومجلس المدينة، شملت المرور على 13 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام والتحفظ على كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر (لحوم، جبن رومي مبشور، مخللات، زبدة، لانشون).

وقام فرع الهيئة بمدينة الشروق بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة بالتعاون مع حي وسط القاهرة، شملت المرور على 7 منشآت غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية الفاسدة، كما تم بالتعاون مع قسم شرطة الشروق تنفيذ قرارًا صادرًا عن النيابة العامة.

ياميش رمضان

ونفذ الفرع، مع حلول شهر رمضان المبارك وفي إطار متابعة ياميش رمضان، حملة تفتيشية شملت المرور على 7 منشآت غذائية في نطاق منطقة الشروق وحي القاهرة الجديدة، وذلك للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للتداول، وحفاظًا على صحة المستهلكين، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء، لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة البحيرة 21 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (المحافظة، مجلس المدينة، مديرية الطب البيطري، مديرية التموين) شملت المرور على 40 منشأة غذائية بمدن أبو حمص، الرحمانية، كفر الدوار، شبراخيت، ايتاي البارود، المحمودية ومركز بدر، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتغيرة في خواصها الطبيعية والمجهولة المصدر.

وتم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكل الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء؛ لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.

وأجرى فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية 11 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (المحافظة، مديرية الطب البيطري، مديرية التموين، مباحث التموين، رئاسة مجالس مدن التل الكبير والقصاصين وأبو صوير والقنطرة غرب والقنطرة شرق)، واستهدفت 77 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير 8 محاضر عدم وجود شهادات صحية، ونقص اشتراطات، بالإضافة إلى إعدام كمية متنوعة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم التنبيه على القائمين على تلك المنشآت بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقًا للضوابط المعتمدة من الهيئة.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الفيوم 2 حملة تفتيشية موسعة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، شملت المرور على 15 منشأة غذائية بمركز سنورس، وأسفرت عن ضبط والتحفظ على كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخذ تعهدات بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

علامات فساد

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنيا حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع المحافظة، ومديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، شملت الحملات المرور على 73 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات متنوعة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، ومنتجات ظهرت عليها علامات الفساد الظاهري وتغير في خواصها الطبيعية، إلى جانب التحفظ على كميات من اللحوم ومصنعاتها.

وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة استكمال إجراءات استخراج التراخيص، والالتزام بكل الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء، بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 11 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (رئاسة مجلس المدينة، مديرية التموين، مباحث التموين، مديرية الطب البيطري، جهاز شؤون البيئة)، شملت الحملات المرور على 50 منشأة غذائية بنطاق مراكز (السنبلاوين، طلخا، المنصورة، ميت غمر، ميت مزاح).

وأسفرت عن إعدام كميات متنوعة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط والتحفظ على كميات أخرى من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمتغيرة في خواصها الطبيعية (6 طن و240 كجم).

وقام فرع الهيئة بمحافظة الجيزة (فرع الغرفة التجارية) بتنفيذ حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع حي جنوب الجيزة، شملت المرور على 7 منشآت غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات متنوعة من المواد الغذائية المجهولة المصدر والمتغيرة في خواصها الطبيعية (مصنعات لحوم، مقطعات دواجن)، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام بالاشتراطات اللازمة، مع إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لمتطلبات سلامة الغذاء.

7 منشآت غذائية

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك ومجلس المدينة، شملت المرور على 7 منشآت غذائية، وتم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء لضمان تداول منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.

وقام فرع الهيئة بمحافظة شمال سيناء بتنفيذ حملتَين رقابيتَين بالتعاون مع (مديرية الطب البيطري، مباحث التموين، المحافظة، إدارة شؤون البيئة)، شملت المرور على 25 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة استكمال إجراءات استخراج التراخيص، والالتزام بكل الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء، لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وقام فرع الهيئة بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية بتنفيذ 5 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى، شملت المرور على 14 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن تحرير محضر نقص اشتراطات، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.