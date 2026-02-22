كشف صالح جمعة نجم الأهلي السابق، أنه كان يعلم بتشكيل الغريم التقليدي الزمالك قبل بعض المباريات، من خلال شقيقه عبد الله، لكنه شدد على أنه لم يُسرّب تلك المعلومات لأي شخص داخل القلعة الحمراء.

وقال "جمعة" في تصريحات عبر قناة "النهار": "كنت ببقى عارف تشكيل الزمالك من عبد الله أخويا الذي كان يلعب للأبيض وقتها، وما كنتش بوصله لأي حد في النادي الأهلي".

وأكمل: "كنا بنقعد نتناقش أنا وعبد الله، يقولي هتلعب بكرة؟ أقوله لأ مش هلعب، يقولي طب أنا هلعب، وأعرف منه مين اللي هيلعب ومين اللي مش هيلعب.. لكن عمري ما كنت ببوح بده."

وأشار إلى أن الأمر تكرر في مباريات مهمة، سواء في السوبر أو الكأس أو حتى في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في إشارة إلى مباراة "القاضية ممكن"، مؤكداً أنه لم يُبلغ الجهاز الفني أو زملاءه بأي تفاصيل.

وأوضح سبب عدم تسريب التشكيل قائلاً: "لأن التشكيل مش هيغير في نتيجة الماتش حاجة، وثانياً احتراماً لأخويا.. المكالمة كانت بتنتهي بيني وبينه والموضوع بيخلص، وهو كان واثق في صالح جداً وعارف إني مش هقول."

واختتم حديثه بالتأكيد على التزامه بالأمانة طوال مسيرته: "عمري في حياتي ما كنت محل شك في تسريب أسرار أو أخبار، لا من أوضة لبس الأهلي ولا اللي بعرفه من أخويا، دي أمانة وعمري ما خنتها."