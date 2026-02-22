إعلان

تدهور الحالة النفسية لـ شاب ميت عاصم.. ومحاميه: محجوز في المستشفى

كتب : أسامة علاء الدين

11:50 ص 22/02/2026 تعديل في 11:52 ص
أكد محمد عبد الفتاح، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الشاب إسلام محمد، ضحية واقعة إجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم بمحافظة القليوبية، أن الحالة النفسية للمجني عليه شهدت تدهورًا ملحوظًا عقب الحادث.

وأوضح عضو هيئة الدفاع أن إسلام يتلقى العلاج حاليًا داخل مستشفى بنها للأمراض النفسية، حيث تم حجزه منذ أربعة أيام متواصلة بسبب الضغوط النفسية الشديدة والآثار السلبية التي خلفتها الواقعة، مشيرًا إلى أن حالته لا تزال غير مستقرة وتخضع لمتابعة طبية دقيقة.

وطالب الدفاع جهات التحقيق والمحكمة المختصة، ممثلة في محكمة جنايات بنها، بتوقيع أقصى العقوبات القانونية على المتهمين، مؤكدًا أن ما حدث يمثل اعتداءً جسيمًا على الكرامة الإنسانية، وتسبب في أضرار نفسية بالغة للمجني عليه، تستوجب ردعًا قانونيًا حاسمًا.

وأشار إلى أن القضية تحظى باهتمام واسع من الرأي العام، لما تنطوي عليه من أبعاد إنسانية ومجتمعية خطيرة، مطالبًا بسرعة الفصل فيها لضمان تحقيق العدالة وإنصاف المجني عليه، في إطار من سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.

