استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء حول المرور الميداني لفرق القطاع، على نقاط مسار العائلة المقدسة بعدد من المحافظات وذلك بالتنسيق مع قطاعي الإدارة الاستراتيجية والتعاون الدولي بالوزارة.

وتابعت لجنة من القطاع، أعمال صيانة نقاط مسار العائلة المقدسة في عدة محافظات أبرزها (أسيوط - البحيرة - المنيا)، ورصدت اللجنة بعض الملاحظات فيما يخص قطاعات الإنارة والتشجير ورفع المخلفات.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بالاستمرار في المرور الميداني من قطاع التفتيش على باقي نقاط المسار بالمحافظات لرصد أي ملاحظات وسرعة تلافيها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للمحافظات والجهات المعنية.

وأشارت منال عوض، إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والوزارات والجهات المعنية بما يسهم في إبراز القيمة التاريخية والدينية لمسار العائلة المقدسة وتحقيق الاستفادة السياحية والاقتصادية للمحافظات التي يمر بها مسار العائلة المقدسة.

وأجرت اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية والبيئة ووزارة السياحة والآثار، زيارات ميدانية تفقدية لمحافظتي شمال سيناء وبورسعيد والتي ضمت قيادات قطاعات التعاون الدولي والإدارة الاستراتيجية والمحميات الطبيعية من الوزارة للوقوف على الموقف التنفيذي الحالي لنقاط المسار وتذليل أي عقبات تحول دون استكمال أعمال التطوير بهما، وذلك في إطار خطة الدولة لتنشيط السياحة الدينية.

وانتهت اللجنة إلى رصد عدد من الملاحظات الفنية والميدانية التي تتعلق بملفات حيوية شملت كفاءة منظومة الإنارة العامة، وتكثيف أعمال التشجير وتنسيق المواقع، فضلًا عن سرعة رفع المخلفات والإشغالات في المحيط المباشر لنقاط المسار، حيث تم التعامل الفوري مع كافة الملاحظات المرصودة ومعالجتها في حينها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المحلية، مع التأكيد على استمرار التنسيق الدائم مع اللجان الفرعية بالمحافظات لتلافي أي مستجدات أو معوقات طارئة، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لكافة المواقع التاريخية المدرجة بالمسار.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية استمرار جولات المتابعة من قطاع التفتيش والرقابة وقطاعات التعاون الدولي والإدارة الاستراتيجية تباعًا لتشمل جميع المحافظات التي تضم نقاط المسار، وصولًا لتغطية كافة النقاط على مستوى الجمهورية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة رفع تقارير دورية حول معدلات الإنجاز ومستوى الصيانة، مشددة على أن هذا المشروع يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية لما له من أبعاد سياحية وتاريخية واقتصادية تتطلب أعلى مستويات الجاهزية والاستدامة في الأداء الميداني.

