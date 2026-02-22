- د ب أ

يواجه كثيرون تقلب في المزاج وشعورا بالتعب والإرهاق في فصل الشتاء وغياب سطوع الشمس.

وأوضح الدكتور ديتمار فينكلر الطبيب النفسي الأوروبي أن قصر ساعات الشمس يزيد من حدة الأعراض لدى الفئات الأكثر عرضة للتأثر.

وتبلغ أعراض اكتئاب الشتاء تبلغ ذروتها مع قرب نهاية الفصل، كما يتراجع معدل إفراز هرمون السيروتونين في الدماغ بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال الشتاء.

وكشفت دراسة أجراها باحثون من برلين أن البشر يميلون للنوم ساعة إضافية في الشتاء.

كما أن النوم العميق يرتبط بطول النهار، بينما تتأثر مراحل النوم الأخرى بالحرارة الخارجية؛ فإذا تجاوزت الحرارة درجة التجمد، قد يستغرق الأمر 14 يوما حتى تتراجع مدة النوم في مراحله المختلفة.

