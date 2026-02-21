شرب الماء بعد الإفطار ضروري لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم أثناء ساعات الصيام الطويلة، خاصة في رمضان وأيام الصيف الحارة.

ترطيب الجسم بشكل صحيح بعد الإفطار يساعد في تحسين وظائف الأعضاء، دعم الهضم، وزيادة الإحساس بالنشاط طوال اليوم التالي.

4 فوائد لشرب الماء بعد الإفطار وفق هيلث لاين:

تعويض السوائل المفقودة أثناء الصيام:

الصيام لساعات طويلة يؤدي إلى فقدان الماء من الجسم، وشرب الماء بعد الإفطار يساعد في إعادة الترطيب ومنع الجفاف.

دعم عملية الهضم وتقليل الإمساك:

الماء يساعد على تليين الأطعمة المهضومة وتسهيل حركة الأمعاء، مما يقلل من مشاكل الإمساك التي قد تحدث بعد وجبات كبيرة.

تنظيم درجة حرارة الجسم:

الماء يلعب دورًا مهمًا في تنظيم حرارة الجسم، ما يساعد على الشعور بالراحة خاصة بعد الإفطار في أجواء حارة.

دعم وظائف الجسم المختلفة:

الماء ضروري لنقل العناصر الغذائية، تحسين الأداء الذهني، توازن السوائل، وإزالة السموم من الجسم.