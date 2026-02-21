مباريات الأمس
"ما زلت أختارك كل يوم".. زوجة إمام عاشور تنشر صورا جديدة وتعلق

كتب – محمد عبد السلام:

09:59 م 21/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 5 صورة
    زوجة إمام عاشور (5)
  • عرض 5 صورة
    زوجة إمام عاشور (1)
  • عرض 5 صورة
    زوجة إمام عاشور (2)

نشرت ياسمين حافظ، زوجة إمام عاشور لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ظهرت فيها برفقة زوجها خلال عشاء رومانسي.

وظهرت ياسمين بإطلالة أنيقة نالت إعجاب عدد كبير من المتابعين، الذين تفاعلوا مع الصور وأشادوا بأناقتها.

وعلقت ياسمين على الصور: "ما زلت أختارك كل يوم."

وكان إمام عاشور قد سجل في آخر مباراة له ضد فريق الجونة التي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي نظيره سموحة يوم الاثنين 23 فبراير، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

زوجة إمام عاشور إمام عاشور ياسمين حافظ الأهلي

