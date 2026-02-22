إعلان

احترس.. طنين الأذن يكشف عن مشكلات صحية خطيرة

كتب : شيماء مرسي

06:00 ص 22/02/2026

طنين الأذن

يعاني كثيرون من طنين الأذن الذي يتراوح بين الصوت المنخفض أو المزعج على هيئة صفير.

وينشأ طنين الأذن نتيجة عوامل داخلية وغالبا ما يرتبط بخلل في الجهاز السمعي.

ويرجع السبب في كثير من الحالات إلى تلف الشعيرات الدقيقة داخل القوقعة، وهي جزء من الأذن الداخلية يختص بتحويل الموجات الصوتية إلى إشارات عصبية تُرسل إلى الدماغ، وفقا لـ "health".

وعند تعرض هذه الشعيرات للتلف نتيجة الضوضاء العالية تبدأ بإرسال إشارات غير دقيقة يفسرها الدماغ على أنها أصوات غير موجودة، ويكون الطنين مؤقتا أو مزمنا.


وإذا استمر الطنين لفترة طويلة، فقد يدل على أسباب أخرى، مثل التغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر أو التوتر والإرهاق أو ارتفاع ضغط الدم أو مشكلات في الأوعية الدموية.


ويرتبط طنين الأذن أحيانا بحالات طبية معينة، مثل ضعف السمع، خصوصا لدى كبار السن.
كما قد يكون ناتجا عن التهابات، أو إصابات في الأذن، أو كأثر جانبي لبعض الأدوية.

نصائح يجب فعلها عند الشعور بطنين الأذن

-يجب استشارة الطبيب إذا كان الطنين مصحوبا بأعراض أخرى مثل الدوار أو الألم أو فقدان السمع.
-ينبغي العناية بصحة الأذنين من خلال تجنب التعرض للأصوات المرتفعة، واستخدام سدادات الأذن في البيئات الصاخبة والحفاظ على نمط حياة صحي.

