ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 22-2-2026، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.64 جنيه للشراء، بزيادة 8 قرو ش، و12.74 جنيه للبيع، بزيادة 10 قرشًا.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.94 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 124.9 جنيه للشراء، بزيادة 71 قرشًا، و126.47 جنيه للبيع، بزيادة 72 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.07 جنيهًا للشراء، بزيادة 7 قروش، و13.09 جنيهًا للبيع، بزيادة 9 قروش.

سعر الدينار الأردني: 66.61 جنيه للشراء، بزيادة 38 قرشًا، و67.34 جنيه للبيع، بزيادة 38 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 153.48 جنيه للشراء، بزيادة 87 قرشًا، و156.12 جنيه للبيع، بزيادة 89 قرشًا.

