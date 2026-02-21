إعلان

لماذا قد يساعد تناول السكريات الطبيعية بعد الإفطار في رمضان؟

كتب : نرمين ضيف الله

12:00 م 21/02/2026

سكريات الطبيعية

السكريات خاصة الطبيعية الموجودة في الفواكه أو الحليب تزود الجسم بطاقة سريعة بعد ساعات الصيام الطويلة، ما يساعد على الشعور بالراحة والنشاط.

لكن من المهم تمييز الفرق بين السكريات الطبيعية المفيدة والسكريات المضافة التي لا تقدم عناصر غذائية.

4 فوائد محتملة للسكريات الطبيعية بعد الإفطار بحسب هيلث لاين:

مصدر سريع للطاقة:

السكريات خاصة من مصادر طبيعية مثل الفواكه أو اللبن تتحول بسرعة إلى جلوكوز يعطي الجسم طاقة فورية بعد الصيام الطويل. السكر هو شكل من الكربوهيدرات التي يستخدمها الجسم لتغذية خلاياه بسرعة.

تحسين المزاج والشعور بالراحة:

تناول كمية صغيرة من السكريات بعد وجبة الإفطار يمكن أن ينشط مراكز المكافأة في الدماغ ويعزز إفراز الدوبامين، ما يمنح شعورًا بالاسترخاء والرضا بعد وجبة الصيام.

دعم حركة الطاقة بعد الأكل:

الاستهلاك المعتدل للسكريات الطبيعية (مثل تلك في الفاكهة) مع الألياف والعناصر الغذائية الأخرى يساعد على إطلاق الطاقة بشكل أبطأ وأكثر ثباتًا مقارنة بالسكريات المضافة وحدها.

السكريات الطبيعية جزء من نظام غذائي متوازن:

السكريات الموجودة في الفواكه والحليب تأتي مع فيتامينات، معادن وألياف، ما يساهم في توفير طاقة مستدامة وتحسين الشعور بالشبع ويقلل آثار الارتفاع المفاجئ في السكر.

