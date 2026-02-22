كشفت دراسة أجراها باحثون من كوريا الجنوبية أن منع نشاط بروتين معين داخل الخلايا قد يؤدي إلى إبطاء نمو سرطان القولون والمستقيم بشكل ملحوظ.

وأوضحت الدراسة أن إيقاف جين يعرف باسم NSMF، المسؤول عن تصنيع بروتين يمكن الخلايا السرطانية من التكيف مع الانقسام السريع، ما يؤدي إلى ما

شيخوخة خلوية داخل الأورام، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما أن بروتين NSMF يؤدي دورا مهما في تسريع نمو الخلايا السرطانية من خلال تلف الحمض النووي وظهور طفرات جديدة.

وعند إيقاف نشاط هذا الجين لوحظ تباطؤ نمو الورم أو توقفه بالكامل.

وفي تجربة على الفئران، أدى تثبيط NSMF إلى انخفاض ملحوظ في نمو الأورام المعوية، كما زادت مدة حياة الحيوانات بنسبة 33.5٪ في المتوسط مقارنة بالفئران التي لم يعطل فيها الجين.

ولم يلاحظ الباحثون أي ضرر في خلايا الأمعاء السليمة، ما يشير إلى أن هذه الطريقة تستهدف الأورام دون الإضرار بالخلايا الطبيعية، على عكس العلاج الكيميائي التقليدي.

ويعتقد العلماء أن النتائج تمثل خطوة واعدة نحو تطوير علاجات جديدة تزيد من فرص النجاة، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الدراسات على البشر.

وقال الدكتور كيونج جين شين، طبيب الأورام الصيني: "من خلال إحداث حالة شيخوخة دائمة في الخلايا السرطانية، يمكننا إيقاف نمو الورم بفعالية دون الإضرار بالأنسجة السليمة".

وأضاف أن تطوير أدوية لحجب هذا البروتين "قد يوفر نهجا علاجيا جديدا" ضد السرطان.

