ماذا يحدث لمرضى القولون عند تناول الترمس في العيد؟.. 5 فئات ممنوعة منه

الترمس وجبة أساسية من أجل التسالي في العيد، ومع اقتراب عيد الفطر، نستعرض تأثير هذا الطعام على مرضى القولون، والفئات الممنوعة من تناوله.

ووفقا لموقع ذا هيلثي، فإن الترمس يهدد صحة مرضى القولون العصبي، إذ يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ والغازات بسبب محتواه من الألياف غير القابلة للذوبان.

ليس هذا فحسب، فإن مرضى القولون حال تناولهم الترمس قد يعانون من اضطرابات في حركة الأمعاء، والإسهال أو الإمساك.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، فقد يتسبب تناول الترمس في تهيج القولون لدى الأشخاص الذي لديهم حساسية للبقوليات.

5 فئات ممنوعة من الترمس

يجب على هذه الفئات تجنب الترمس أو تناوله بحذر، وهي:

مرضى الكلى، لأن الترمس يحتوي على نسبة من الفوسفور والبروتين، ما يشكل عبئا على الكليتين.

مرضى القولون العصبي، بسبب اضطرابات الجهاز الهضي.

مرضى النقرس، لاحتواء الترمس على البيورينات التي قد تزيد من مستوى حمض اليوريك في الدم.

مرضى حساسية البقوليات، إذ أن الترمس قد يؤدي إلى تفاعلات تحسسية خطيرة.

مرضى ضغط الدم المنخفض، حيث قد يسبب تناول الترمس، الشعور بالدوخة والإرهاق لهم.

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