أحالت محكمة جنايات بورسعيد، أوراق قضية مقتل شاب إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي، وحددت جلسة 17 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

إحالة أوراق المتهمين بقتل شاب في بورسعيد للمفتي

وكلفت محكمة جنايات بورسعيد النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين من الثاني إلى الرابع، وذلك في القضية رقم 7640 لسنة 2025 جنايات الزهور، والمقيدة برقم 2317 لسنة 2025 كلي بورسعيد.

تفاصيل الواقعة

وترجع أحداث القضية إلى يوم 28 سبتمبر 2024 بدائرة قسم الزهور، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه محمد عبدالوهاب أحمد السيد الصديقي، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء، ثم توجهوا إلى مكان تواجده بقرية المناصرة التابعة لدائرة القسم.

أوضحت أوراق القضية وأقوال الشهود أن المتهم الأول أطلق عيارًا ناريًا صوب المجني عليه فأصابه إصابة قاتلة، بينما تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة لمساندته والشد من أزره، كما تبين حيازتهم لأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

اتهامات رسمية

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب حيازة أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر بدون ترخيص، بالمخالفة لأحكام القانون.