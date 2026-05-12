حريق يلتهم مصنعين للبويات والورق بالقناطر الخيرية

كتب : أسامة علاء الدين

05:12 م 12/05/2026

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من عمليات الحماية المدنية يفيد باندلاع حريق داخل مصنعين للبويات والورق بمنطقة الخطابة التابعة للوحدة المحلية بشلقان بمركز القناطر الخيرية، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

الدفع بـ 6 سيارات إطفاء ومحاصرة النيران


دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ6 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، والعمل على محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المنشآت والمناطق المجاورة.

استمرار جهود الإطفاء دون إصابات


تواصل قوات الحماية المدنية جهودها المكثفة للسيطرة على الحريق بشكل كامل، وسط متابعة ميدانية دقيقة، بينما لم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح حتى الآن.

النيابة تتولى التحقيق في الواقعة


تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق داخل المصنعين.

القليوبية القناطر الخيرية حريق الحماية المدنية

