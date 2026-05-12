يشتهر شهر مايو بأنه شهر التوعية بسرطان الجلد، حيث يركز على أهمية الكشف المبكر عن هذا النوع الشائع من السرطان، التعرف على العلامات التحذيرية وفحص الجلد بانتظام يساعد على تجنب المضاعفات الخطيرة.

ما هو سرطان الجلد؟

سرطان الجلد هو مرض يحدث عندما تنمو خلايا الجلد بسرعة غير طبيعية نتيجة تلف الحمض النووي، وبسبب التعرض الطويل لأشعة الشمس.

في الحالات الطبيعية، تموت خلايا الجلد القديمة وتستبدل بخلايا جديدة بشكل متوازن، أما عند حدوث السرطان، تصبح هذه الخلايا غير طبيعية وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم إذا لم يُكتشف المرض مبكرا، وفقا لموقع "clevelandclinic".

أنواع سرطان الجلد

ينقسم سرطان الجلد إلى عدة أنواع رئيسية:

سرطان الخلايا القاعدية: يظهر في الطبقة السفلى من الجلد ويعتبر الأقل خطورة.

سرطان الخلايا الحرشفية: يظهر في الطبقة الخارجية من الجلد.

الورم الميلانيني: ينشأ في الخلايا الصبغية المسؤولة عن لون الجلد، ويعد الأخطر لأنه ينتشر سريعا.

ومن الأنواع الأخرى الأقل شيوعا: ساركوما كابوزي، سرطان خلايا ميركل، سرطان الغدد الدهنية، والورم الليفي الجلدي الناتئ.

ما العلامات التحذيرية لـ سرطان الجلد؟

ظهور شامة جديدة أو تغير في حجم أو شكل أو لون شامة قديمة.

نتوءات لؤلؤية أو شمعية على الوجه أو الرقبة.

بقع بلون وردي، أحمر أو بني.

قروح لا تلتئم أو تعود للظهور بعد شفائها.

جروح خشنة تسبب الحكة أو النزيف.

مناطق على الجلد تشبه الندوب.

أسباب سرطان الجلد

التعرض المفرط للشمس والأشعة فوق البنفسجية هو العامل الأساسي، إذ يؤدي إلى تلف الحمض النووي في الجلد وتشكل خلايا سرطانية.

عوامل الخطر للإصابة بسرطان الجلد

قضاء وقت طويل تحت الشمس سواء للعمل أو الترفيه.

تاريخ من حروق الشمس أو البشرة الفاتحة.

وجود العديد من الشامات أو شامات غير منتظمة.

عوامل وراثية أو علاج مناعي سابق.

تعاني من التقرن السفعي، وهو نمو جلدي خشن ومتقشر يُعتبر مرحلة ما قبل سرطانية.

لديك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الجلد.

تناول أدوية تُضعف جهاز المناعة.

تلقي علاجا بالأشعة فوق البنفسجية لأمراض جلدية مثل الصدفية أو الأكزيما.

متى يجب زيارة الطبيب؟

ينصح بالذهاب للطبيب المختص فورا إذا لاحظت:

أي تغير في الشامات أو ظهور نمو جلدي جديد.

جروح لا تلتئم أو تسبب نزيفا.

بقع جلدية مختلفة عن باقي الجلد أو تسبب الحكة.

ينصح بإجراء فحص شامل للبشرة مرة سنويا للاطمئنان على صحتها والكشف المبكر عن أي مشكلات.

طرق الوقاية من سرطان الجلد

استخدام واق شمسي بمعامل حماية SPF 30 أو أعلى يوميا.

ارتداء قبعات واسعة الحواف وملابس طويلة لتغطية الجلد.

ارتداء نظارات شمسية تحجب الأشعة فوق البنفسجية.

تجنب التعرض للشمس بين الساعة 10 صباحا و4 مساء.

فحص الجلد بانتظام باستخدام المرايا لتتبع أي تغيرات.