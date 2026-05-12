ترامب: إيران ستوقف تخصيب اليورانيوم "بنسبة 100%"

كتب : وكالات

05:14 م 12/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يثق بأن إيران ستتوقف عن تخصيب اليورانيوم وتتخلى عن أي جهد لبناء سلاح نووي، حتى مع استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران في طريق مسدود.

وأضاف ترامب خلال مقابلة على على قناة "WABC"عندما سئل عما إذا كان يعتقد أنه يمكن منع إيران من تخصيب اليورانيوم وتطوير قنبلة: "سيتوقفون بنسبة 100%".

وأكد ترامب أنه كان على اتصال مباشر مع المسؤولين الإيرانيين خلال المحادثات، قائلا:"أنا أتعامل معهم. وقالوا إننا سنحصل على الغبار. أسميه الغبار النووي لأنه مناسب. وسنحصل عليه".

وأشار ترامب، إلى أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى التحرك بسرعة نحو التوصل إلى اتفاق، مضيفًا:"لن نتسرع في أي شيء، لدينا حصار".

حرب إيران دونالد ترامب مفاوضات إيران إيران وأمريكا

