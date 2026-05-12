أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة إفريقيا – فرنسا المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة نحو 30 دولة أفريقية، إلى جانب أمين عام الأمم المتحدة ورؤساء المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، تعكس بوضوح تصاعد الاهتمام العالمي بالقارة الأفريقية باعتبارها مركزا رئيسيا في معادلات الاقتصاد الدولي خلال المرحلة الراهنة مشيرا إلى أن هذه المشاركة تؤكد أن مصر أصبحت لاعبا رئيسيًا في صياغة الرؤى الاقتصادية والسياسية المتعلقة بالقارة الأفريقية، وأن القيادة السياسية المصرية باتت تمتلك حضورا دوليا مؤثرا في الملفات المرتبطة بالتنمية والاستقرار وإصلاح النظام الاقتصادي العالمي.

وأكد فرحات أن كلمة الرئيس أمام القمة اتسمت بالوضوح والجرأة، وعبرت عن شواغل القارة الأفريقية الحقيقية في مواجهة أزمات متشابكة فرضتها التحولات الدولية والصراعات الجيوسياسية والاختلالات المزمنة في النظام المالي العالمي، مشيرا إلى أن الرئيس نجح في نقل صوت أفريقيا إلى المجتمع الدولي بصورة تعكس حجم التحديات التي تواجه شعوب القارة، وفي مقدمتها أزمات الديون وتراجع التمويل التنموي وارتفاع تكلفة التنمية.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن الرئيس طرح رؤية مصرية متكاملة لإصلاح الهيكل المالي الدولي تقوم على تحقيق العدالة والإنصاف للدول النامية، من خلال تطوير أدوات التمويل وتخفيف الأعباء عن الاقتصادات الأفريقية، إلى جانب التوسع في الآليات الحديثة مثل مبادلة الديون بمشروعات تنموية والسندات الخضراء، بما يساعد على توفير تمويل مستدام يدعم خطط التنمية دون تحميل الشعوب مزيدا من الضغوط الاقتصادية.

وأشار فرحات إلى أن تأكيد الرئيس على الترابط بين السلام والتنمية يعكس فهما استراتيجيا لطبيعة الأزمات التي تعاني منها المنطقة والعالم، خاصة أن استمرار النزاعات والتوترات الدولية ينعكس بصورة مباشرة على أمن الطاقة والغذاء وحركة التجارة العالمية، وهو ما تتحمل أفريقيا جانبًا كبيرًا من تداعياته رغم أنها الأقل تسببًا في تلك الأزمات.

وأضاف أن التحركات المكثفة للرئيس السيسي ولقاءاته مع القادة الأفارقة وممثلي المؤسسات الدولية على هامش القمة تعكس حرص مصر على بناء شراكات اقتصادية وتنموية قوية، وتعزيز التكامل الأفريقي وجذب الاستثمارات، بما يدعم مكانة مصر كبوابة رئيسية للقارة الأفريقية ومركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة.

وشدد فرحات علي أن الحضور المصري الفاعل في قمة إفريقيا – فرنسا يعكس ثقة المجتمع الدولي في الرؤية المصرية، ويؤكد أن القاهرة أصبحت شريكا أساسيا في صياغة حلول واقعية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنا وعدالة لصالح الشعوب الأفريقية.