شهدت أسعار باقات الإنترنت الهوائي في مصر زيادات جديدة بعد تطبيق شركات الاتصالات الأربعة الزيادة الأخيرة على بعض خدماتها، وذلك عقب موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحريك الأسعار بنسبة تراوحت بين 9% و15%.



ويعد الإنترنت الهوائي أحد بدائل الإنترنت الأرضي، حيث يعتمد على تشغيل الإنترنت عبر شبكات المحمول من خلال جهاز "راوتر هوائي" يعمل بشريحة اتصال دون الحاجة إلى خط أرضي، وهو ما يجعله خيارا مفضلا لدى كثير من المستخدمين.

ويستعرض مصراوي في السطور التالية أسعار باقات الإنترنت الهوائي الجديدة لدى "فودافون وإي آند واورنج و"وي""، وفقا للأسعار المعلنة على المواقع الرسمية للشركات:

باقات الإنترنت الهوائي من فودافون:

40 جيجا: بسعر 290 جنيها.



135 جيجا: بسعر 520 جنيها.



250 جيجا: بسعر 830 جنيها.



400 جيجا: بسعر 1270 جنيها.



باقات الإنترنت الهوائي من إي آند:



40 جيجا: بسعر 290 جنيها.



90 جيجا: بسعر 390 جنيها.



140 جيجا: بسعر 520 جنيها.



225 جيجا: بسعر 750 جنيها.



400 جيجا: بسعر 1270 جنيها.



باقات الإنترنت الهوائي من اورنج:



40 جيجا: بسعر 290 جنيها.



70 جيجا: بسعر 375 جنيها.



140 جيجا: بسعر 520 جنيها.



240 جيجا: بسعر 800 جنيه.



350 جيجا: بسعر 1150 جنيها.



400 جيجا: بسعر 1270 جنيها.



1000 جيجا: 4600 جنيه.



باقات الإنترنت الهوائي من "وي":



WE Air 290

40 جيجابايت: بسعر 290 جنيها.



WE Air 460

105 جيجابايت: بسعر 460 جنيها.



WE Air 690

200 جيجابايت: بسعر 690 جنيها.



WE Air 1040

325 جيجابايت: بسعر 1040 جنيها.



WE Air 1270

400 جيجابايت: بسعر 1270 جنيها.



WE Air 1600

500 جيجابايت: بسعر 1600 جنيه.



اقرأ أيضًا:

بعد ارتفاع الأسعار.. كيف تضغط زيادات خدمات الإنترنت على جيوب المستخدمين؟





زيادة 10%.. قفزة في أسعار المراوح والتكييفات مع بداية الصيف





ركود المشغولات الذهبية.. هل يستعيد السوق نشاطه مع اقتراب عيد الأضحى؟



