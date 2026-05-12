إعلان

العدالة تنتصر لـ"مريم".. السجن 15 عامًا لفتاة وشقيقها بتهمة قتل طفلة الشرقية

كتب : ياسمين عزت

05:04 م 12/05/2026

محاكمة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسدلت محكمة جنايات وجنح الطفل بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الشارع الشرقاوي خلال الأشهر الماضية، بعدما قضت بمعاقبة طالبة وشقيقها بالسجن لمدة 15 عامًا لكل منهما، لإدانتهما بقتل الطفلة مريم صابر بغرض سرقة هاتفها المحمول وقرطها الذهبي بقرية مشتول القاضي التابعة لدائرة مركز الزقازيق.


صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سامي عبد الحليم، وعضوية المستشارين عمرو مسلم عبد المحسن، وزياد توفيق، رؤساء بالمحكمة، وبأمانة سر طاهر بهجت.


وشهد محيط المحكمة حالة من الحزن والترقب بين أسرة الطفلة وأقاربها وأهالي القرية، الذين حرصوا على حضور جلسة النطق بالحكم، خاصة أن المجني عليها كانت الابنة الوحيدة لأسرتها، بعدما رزقت بها والدتها عقب سنوات طويلة من الزواج، في ظل معاناتها من ظروف صحية حالت دون الإنجاب مرة أخرى.


وتعود تفاصيل الواقعة إلى الثامن من أبريل 2026، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا بالعثور على جثمان الطفلة مريم صابر، 14 عامًا، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، داخل منزل مجاور لمسكن أسرتها بقرية مشتول القاضي.


وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث مركز الزقازيق، أن وراء ارتكاب الجريمة جارتها "سلمى م."، 17 عامًا، طالبة بالصف الثاني الثانوي العام، وشقيقها "عبدالله"، طالب بالصف الثالث الإعدادي، حيث استدرجا المجني عليها إلى داخل المنزل، ثم قاما بخنقها بقصد سرقة هاتفها المحمول وقرطها الذهبي.


وأضافت التحريات أن المتهمين تركا الجثمان داخل المنزل بعد فشلهما في التخلص منه وإخفاء معالم الجريمة، في محاولة لإبعاد الشبهة عنهما.


وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، قبل إحالتهما للمحاكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرقية محكمة جنايات جريمة قتل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حقيقة صرف معاشات يونيو 2026 قبل عيد الأضحى
اقتصاد

حقيقة صرف معاشات يونيو 2026 قبل عيد الأضحى

طريقة الحصول على قرض حسن من "الأوقاف" - الشروط والأوراق
أخبار مصر

طريقة الحصول على قرض حسن من "الأوقاف" - الشروط والأوراق
15 صورة ترصد تطور مترو الإسكندرية.. 21 قطارًا و20 محطة
أخبار مصر

15 صورة ترصد تطور مترو الإسكندرية.. 21 قطارًا و20 محطة
بعد زواجه الثاني.. 15 صورة لمحمد فؤاد مع زوجته الأولى وأولاده وماذا قال
زووم

بعد زواجه الثاني.. 15 صورة لمحمد فؤاد مع زوجته الأولى وأولاده وماذا قال
حمزة عبد الكريم في قائمة منتخب مصر المبدئية استعدادا لكأس العالم 2026
رياضة محلية

حمزة عبد الكريم في قائمة منتخب مصر المبدئية استعدادا لكأس العالم 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السر في شهادة المطابقة.. مصدر يكشف تفاصيل أزمة المرافق لأصحاب طلبات التصالح
مدبولي يوجه بإعداد كيان موحد لتنظيم السوق العقارية وحصر الأصول غير المستغلة
وزيرة التنمية المحلية: ندرس تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء
الصور الأولى من جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
"الكهرباء" تكشف أسباب خصم جزء من رصيد العداد مسبق الدفع