أسدلت محكمة جنايات وجنح الطفل بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الشارع الشرقاوي خلال الأشهر الماضية، بعدما قضت بمعاقبة طالبة وشقيقها بالسجن لمدة 15 عامًا لكل منهما، لإدانتهما بقتل الطفلة مريم صابر بغرض سرقة هاتفها المحمول وقرطها الذهبي بقرية مشتول القاضي التابعة لدائرة مركز الزقازيق.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سامي عبد الحليم، وعضوية المستشارين عمرو مسلم عبد المحسن، وزياد توفيق، رؤساء بالمحكمة، وبأمانة سر طاهر بهجت.



وشهد محيط المحكمة حالة من الحزن والترقب بين أسرة الطفلة وأقاربها وأهالي القرية، الذين حرصوا على حضور جلسة النطق بالحكم، خاصة أن المجني عليها كانت الابنة الوحيدة لأسرتها، بعدما رزقت بها والدتها عقب سنوات طويلة من الزواج، في ظل معاناتها من ظروف صحية حالت دون الإنجاب مرة أخرى.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى الثامن من أبريل 2026، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا بالعثور على جثمان الطفلة مريم صابر، 14 عامًا، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، داخل منزل مجاور لمسكن أسرتها بقرية مشتول القاضي.



وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث مركز الزقازيق، أن وراء ارتكاب الجريمة جارتها "سلمى م."، 17 عامًا، طالبة بالصف الثاني الثانوي العام، وشقيقها "عبدالله"، طالب بالصف الثالث الإعدادي، حيث استدرجا المجني عليها إلى داخل المنزل، ثم قاما بخنقها بقصد سرقة هاتفها المحمول وقرطها الذهبي.



وأضافت التحريات أن المتهمين تركا الجثمان داخل المنزل بعد فشلهما في التخلص منه وإخفاء معالم الجريمة، في محاولة لإبعاد الشبهة عنهما.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، قبل إحالتهما للمحاكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.