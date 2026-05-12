كشف طبيب أن أحد أنواع الخضروات الحمراء قد يكون له دور في المساعدة على خفض ضغط الدم، في إطار اهتمام متزايد بالعلاقة بين النظام الغذائي وصحة القلب والأوعية الدموية.

وارتفاع ضغط الدم، من الحالات الشائعة والخطيرة التي تضع عبئا إضافيا على القلب والأوعية الدموية وبقية أعضاء الجسم، ما يزيد من احتمالات الإصابة بمضاعفات خطيرة مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.

أسباب ارتفاع ضغط الدم

ويرتبط النظام الغذائي بشكل مباشر بمستويات ضغط الدم، إذ يعد الإفراط في تناول الملح من أبرز العوامل التي تساهم في ارتفاعه، بينما يمكن لبعض الأطعمة أن تساعد في تقليل هذه المستويات بشكل طبيعي.

فوائد البنجر لضغط الدم

وأوضح طبيب يعرف باسم دكتور سوج عبر منصة تيك توك، أن الشمندر (البنجر) من أبرز الأطعمة الغنية بالنترات الغذائية، وهي مركبات يعتقد أنها تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ما ينعكس إيجابا على مستويات ضغط الدم، إلى جانب دوره المحتمل في تحسين الأداء البدني، بحسب صحيفة express البريطانية.

وأشار الطبيب إلى إمكانية دمج البنجر مع مكونات أخرى مثل التفاح أو الزنجبيل لتحسين مذاقه، أو تناوله كعصير للحصول على فوائده الغذائية.

وتدعم هذه التوصيات نتائج أبحاث علمية، من بينها دراسة نشرت في مجلة Hypertension عام 2015، أُجريت في جامعة كوين ماري بلندن، حيث أظهرت أن تناول نحو 250 مل من عصير البنجر قد يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في ضغط الدم لدى بعض المشاركين.

وأشارت الدراسة إلى أن هذا الانخفاض قد يكون له تأثير مهم على المدى الطويل، إذ إن ارتفاع ضغط الدم بمقدار طفيف قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

ويرجع هذا التأثير إلى احتواء البنجر على نسبة عالية من النترات الطبيعية، وهو ما يجعله جزءا من قائمة أطعمة أخرى مفيدة مثل السبانخ والجرجير والكرفس والخس.

نصائح للسيطرة على ضغط الدم

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة باتباع نمط حياة صحي يشمل تقليل الملح، وممارسة النشاط البدني، والحفاظ على وزن صحي، والحد من الكافيين، إلى جانب الامتناع عن التدخين، باعتبارها عوامل أساسية للسيطرة على ضغط الدم.

ويؤكد الأطباء أن أي قلق بشأن ضغط الدم يستدعي استشارة طبية مباشرة لتقييم الحالة ووضع خطة مناسبة للعلاج أو الوقاية.

