احذر.. معلومات خاطئة عن النوبة القلبية قد تعرض حياتك للخطر

أعاد أخصائي أمراض القلب الروسي دينيس مورجونوف صياغة بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة حول النوبات القلبية، وأعراضها، وأسبابها.

وقال دينيس: "يشير البعض إلى أن النساء أقل عرضة للنوبات القلبية، وأن النساء قبل انقطاع الطمث لديهن خطر أقل للإصابة بالجلطات، هذا الأمر قد يكون صحيحا كون الهرمونات الأنثوية قبل انقطاع الطمث تحمي الجسم من الجلطات، لكن اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل الفموية الهرمونية تكون احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية لديهن مرتفعة أيضا، وفقا لموقع "mail".

وأشار الطبيب إلى أن علامات النوبة القلبية تختلف من شخص لآخر تبعا لحالة القلب والأوعية الدموية والعوامل التي تؤثر على احتمالية الإصابة بالجلطات، ولكن بشكل عام تكون الصورة السريرية متشابهة لدى جميع الأشخاص المصابين بالنوبة القلبية.

وأضاف: "بالرغم من أهمية الوزن المثالي، إلا أن ارتفاع الكوليسترول يشكل خطرا كبيرا للإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، حتى لدى أصحاب الوزن الصحي".

ومن بين المعتقدات الخاطئة حول النوبات القلبية هو أن الكبار أكثر عرضة للإصابة بها مقارنة بالأطفال أو الشباب، لكن الدراسات تشير إلى أن الصغار في السن معرضون أيضا للإصابة بالجلطات وخاصة الذين يعانون من السمنة والسكري.

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