تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس خلال الأيام المقبلة، تزداد شكاوى التهابات الجيوب الأنفية، التي تعد من أكثر المشكلات الصحية انتشارًا في هذه الفترات، نتيجة تغير درجات الحرارة وتأثيرها المباشر على الجهاز التنفسي.

وبحسب موقع WakeHealth، فإن التعرف المبكر على أعراض الجيوب الأنفية واتباع طرق العلاج المناسبة يسهمان بشكل كبير في تقليل المضاعفات وتحسين الحالة الصحية.

ما هي أبرز أعراض التهاب الجيوب الأنفية؟

تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

-احتقان وانسداد الأنف

-إفرازات أنفية سميكة ومتغيرة اللون

-ألم في الأسنان أو جانبي الأنف

-زيادة الألم عند الانحناء للأمام

لماذا تزداد الأعراض مع تغير الطقس؟

تؤدي التقلبات الجوية إلى تهيج الأغشية المخاطية داخل الأنف، ما يسبب:

-زيادة الالتهابات

-تراكم المخاط

-صعوبة تصريف الجيوب الأنفية

كيف يمكن علاج الجيوب الأنفية في المنزل؟

هل المحلول الملحي فعال؟

1- يساعد بخاخ الأنف الملحي على ترطيب الممرات الأنفية وتخفيف تراكم المخاط، كما تستخدم أجهزة "النيتي" لتنظيف الأنف بكمية أكبر من المحلول.

هل المسكنات تخفف الألم؟

2- يمكن استخدام مسكنات الألم وخافضات الحرارة للمساعدة في تقليل الأعراض المصاحبة.

ما مخاطر مزيلات الاحتقان؟

المزيلات الفموية قد تسبب:

صعوبة التبول – التوتر – الأرق

البخاخات الأنفية أقل في الآثار الجانبية، لكنها لا تُستخدم لأكثر من 3 أيام لتجنب عودة الاحتقان

متى تصبح الحالة مقلقة؟

ينصح بمراجعة الطبيب في حال:

-استمرار الأعراض لفترة طويلة

-زيادة شدة الألم

- عدم الاستجابة للعلاج المنزلي