أجرت الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة محور الحرية "شارع أبو قير"، والذي يعد أحد أهم الشرايين المرورية الحيوية بالمدينة، وذلك ضمن استراتيجية المحافظة لتخفيف التكدسات.

معدلات إنجاز المشروع

واستمعت نائب المحافظ خلال تفقدها أعمال المشروع الممتدة من منطقة الإبراهيمية حتى محطة الوزارة، إلى شرح تفصيلي من القائمين على التنفيذ حول معدلات الإنجاز والأعمال الجارية، فضلًا عن خطة التوسعة في الجزء المتواجد أمام محطة الوزارة.

استكمال أعمال الرصف

وشددت نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، مع الإسراع في استكمال أعمال الرصف، وتركيب البلدورات والإنترلوك، والانتهاء من أعمال التشجير والتجميل بما يليق بالهوية البصرية والمكانة التاريخية للإسكندرية.

جاء ذلك بحضور كل من المهندسة إنجي فتحي، رئيس حي شرق، والمهندس مينا عاطف، مدير مديرية الطرق والنقل، واللواء أحمد شعبان، مدير الهيئة العامة لنقل الركاب، والدكتور علاء راشد، مستشار المحافظة.

فتح محاور مرورية جديدة

يشار إلى أن أعمال تطوير محور الحرية تأتي ضمن رؤية شاملة لتحديث البنية التحتية وفتح محاور مرورية جديدة تسهم في تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين، مع مراعاة النسق الحضاري والجمالي في كافة مراحل التنفيذ من أجل الارتقاء بجودة الحياة في الإسكندرية.