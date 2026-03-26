وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ضربة قوية لمحترفي بيع الأغذية الفاسدة والتى أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك قبل وصولها للمواطنين.

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين بالفيوم، أن الحملة تمكنت من استيقاف سيارة "ربع نقل" محملة بأسماك "الماكريل" بأحد مداخل مدينة الفيوم، وبفحصها تبين وجود شبهات حول صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث كشف تقرير الطب البيطري أن شحنة الأسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح عبد الحفيظ، أن إجمالي الكمية المضبوطة بلغ حوالى 2 طن و 450 كيلوجراما من أسماك الماكريل، مشيراً إلى أنه جرى التلاعب فى البيانات المدونة على عبوات الشحن (الكراتين) حيث تضمنت أكثر من تاريخ إنتاج مدون باللغة العربية في محاولة لتضليل الجهات الرقابية والمستهلكين.

وشدد وكيل الوزارة على أن هذه الممارسات تشكل مخالفة جسيمة للقوانين والاشتراطات الصحية وتعرّض صحة المواطنين للخطر .

وجرى التحفظ على المضبوطات والسيارة المستخدمة فى نقل الأسماك وأخطرت نيابة الفيوم والتى تتولى التحقيق.