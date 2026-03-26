الخيارات المتاحة أمام محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول

ستيفن جيرارد: "بديل محمد صلاح يجب أن يكون من أفضل 4 أجنحة في العالم"

كتب الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الفصل الأخير في مسيرته مع الريدز، بإعلان رحيله بنهاية الموسم الحالي.

وقال رامي عباس، وكيل صلاح، إنه لم يعلم أين سيلعب نجم منتخب مصر في الموسم المقبل، محذرا من الأشخاص الذين يسعون لجذب الانتباه بعناوين مثيرة.

الخيارات المتاحة أمام محمد صلاح

مع نهاية الموسم الحالي، سيصبح محمد صلاح لاعبا حرا، لهذا لفت انتباه أكثر من ناد، أبرزهم الاتحاد السعودي الذي حاول ضمه من قبل.

ووفقا لشبكة "ذا أثيليتك"، قدم الاتحاد السعودي عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (189 مليون دولار في ذلك الوقت) لضم محمد صلاح في صيف عام 2023.

وأشارت الشبكة إلى أنه لن يكون من الغريب عودة اهتمام الاتحاد بمحمد صلاح، بعد أن خسروا نجم كريم بنزيما الذي انتقل إلى الهلال.

كما يعد نادي الهلال السعودي، حامل اللقب، أحد الأندية الراغبة في ضم صلاح. وكان النادي قد سعى لضمه خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية الصيف الماضي، حين وصل إلى ربع النهائي.

وقد تشمل البدائل نادي القادسية، الذي يمتلك الموارد المالية والرغبة في ضم صلاح، كذلك نادي نيوم حديث التأسيس، الذي أبدى اهتماما باللاعب في ديسمبر الماضي.

محمد صلاح والدوري الأمريكي

ذكرت الصحيفة أن محمد صلاح سيكون موجودا في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الصيف، رفقة منتخب مصر في كأس العالم 2026، لكن يمكن أن تصبح موطنه الدائم.

ففي ديسمبر الماضي، وبعد تصريحات صلاح الغاضبة، قال دون جاربر، مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم، إن الدوري "سيرحب به بأذرع مفتوحة".

ويعتبر فريق شيكاغو فاير، أحد الأندية المهتمة بضم صلاح، كذلك نادي نيويورك سيتي.

الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا

يرى تقرير شبكة "ذا أثيليتك"، أن تصريح محمد صلاح الذي شرح فيه قراره بإنهاء مسيرته التي امتدت تسع سنوات في أنفيلد - "سأظل دائمًا واحدًا منكم" – يجعل انضمامه إلى فريق آخر في الدوري الإنجليزي

اقرأ أيضًا:

دليلك لمشاهدة مباراة مصر والسعودية مجانا





مقابل 100 مليون يورو.. هل يطيح محمد صلاح بنجم الاتحاد السعودي؟

