إعلان

تشييع جنازة والدة وزير الزراعة بالإسكندرية -صور

كتب : محمد البدري , محمد عامر

01:40 م 26/03/2026
    جنازة والدة وزير الزراعة بالإسكندرية ٢
    جنازة والدة وزير الزراعة بالإسكندرية ٣
    جنازة والدة وزير الزراعة بالإسكندرية
    جنازة والدة وزير الزراعة بالإسكندرية ٥
    محافظ الإسكندرية في جنازة والدة وزير الزراعة ٢
    محافظ الإسكندرية في جنازة والدة وزير الزراعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شيعت، ظهر اليوم الخميس، جنازة والدة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من مسجد الإيمان بطريق الكافوري بمنطقة كينج مريوط في الإسكندرية، وذلك بعدما وافتها المنية فجرًا.

حضور رسمي ومراسم الجنازة

وشهدت المراسم حضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والشيخ محمد سعد العش، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات وزارة الزراعة، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء للوزير.

نعي وزارة الزراعة وموعد العزاء

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد نعت الفقيدة ببالغ الحزن والأسى، وتقدمت في بيان رسمي بخالص التعازي والمواساة إلى الوزير علاء فاروق وأسرته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وأعلنت الوزارة أنه من المقرر إقامة العزاء يوم السبت المقبل بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، لاستقبال المعزين من الشخصيات العامة والقيادات والقطاعات المختلفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

