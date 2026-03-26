شيعت، ظهر اليوم الخميس، جنازة والدة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من مسجد الإيمان بطريق الكافوري بمنطقة كينج مريوط في الإسكندرية، وذلك بعدما وافتها المنية فجرًا.

حضور رسمي ومراسم الجنازة

وشهدت المراسم حضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والشيخ محمد سعد العش، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات وزارة الزراعة، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء للوزير.

نعي وزارة الزراعة وموعد العزاء

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد نعت الفقيدة ببالغ الحزن والأسى، وتقدمت في بيان رسمي بخالص التعازي والمواساة إلى الوزير علاء فاروق وأسرته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وأعلنت الوزارة أنه من المقرر إقامة العزاء يوم السبت المقبل بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، لاستقبال المعزين من الشخصيات العامة والقيادات والقطاعات المختلفة.