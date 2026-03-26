كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

المصري

كأس رابطة الأندية

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

- -
19:00

رومانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إيرلندا الشمالية

دوري القسم الثاني-أ

لافيينا أف سي

- -
15:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
15:30

بلدية المحلة

إعلان

دليلك لمشاهدة مباراة مصر والسعودية مجانا

كتب : هند عواد

12:45 م 26/03/2026
أعلنت قناة مجانية، نقل مباراة مصر والسعودية الودية، المقرر لها مساء غدا الجمعة، ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر والسعودية

تقام مباراة مصر والسعودية، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة وذلك غدا الجمعة 27 مارس، على ملعب الإنماء بجدة، في أولى مباريات الثنائي الودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

شاهد مباراة مصر والسعودية بالمجان

توجد طريقتين لمشاهدة مباراة مصر والسعودية الودية بالمجان، سواء عبر التلفاز أو الهاتف المحمول، إذ تبث قنوات أون سبورت اللقاء.

وأعلنت قناة أون سبورت 1، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نقل المباراتين الوديتين لمنتخب مصر أمام السعودية وإسبانيا.

كما تذاع مباراة مصر والسعودية على تطبيق STC tv السعودي بالمجان، وبتعليق فهد العتيبي.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السعودية

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قائمته لمواجهة السعودية، وتضم كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح، أحمد نبيل كوكا، حسام عبدالمجيد، خالد صبحي، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إسلام عيسى، ناصر منسي ومصطفي محمد.

ويعقد حسام حسن مؤتمرا صحفيا في السادسة مساء اليوم، للحديث عن اللقاء المرتقب، على أن يخوض منتخب مصر مرانه الختامي بملعب الجوهرة الفرعي.

"برسائل غير مباشرة".. وزير الخارجية يكشف كيف تتحرك مصر لوقف حرب أمريكا
إعلان

إعلان

