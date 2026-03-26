إعلان

قطع الكهرباء غدًا عن 3 أحياء في بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

01:37 م 26/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت محافظة بورسعيد عن قطع التيار الكهربائي، غدًا الجمعة، من الساعة 6:00 صباحًا وحتى 8:00 صباحًا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية بموزع الديزل (2)، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية.

المناطق المتأثرة بالانقطاع

وأشارت المحافظة، في بيان لها، إلى أن الانقطاع سيشمل عددًا من المنشآت الحيوية، من بينها سوق الأسماك الجديد، ومحطة مجاري 100، ومبنى الضرائب، ومستشفى الرحمة، ومستشفى طيبة للولادة، ومبنى التأمين الصحي، ومحطة مجاري S8، وهيئة الإسعاف، ومستشفى المبرة، ومستشفى دار الشفا.

تأثر الأحياء السكنية

وأكدت أن فصل التيار الكهربائي سيمتد ليشمل المناطق السكنية والأفران والمدارس الواقعة في نطاق موزع الديزل (2) بأحياء العرب والشرق والمناخ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطع الكهرباء بورسعيد محافظة بورسعيد أخبار بورسعيد انقطاع الكهرباء

إعلان

إعلان

