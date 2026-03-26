أعلنت محافظة بورسعيد عن قطع التيار الكهربائي، غدًا الجمعة، من الساعة 6:00 صباحًا وحتى 8:00 صباحًا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية بموزع الديزل (2)، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية.

المناطق المتأثرة بالانقطاع

وأشارت المحافظة، في بيان لها، إلى أن الانقطاع سيشمل عددًا من المنشآت الحيوية، من بينها سوق الأسماك الجديد، ومحطة مجاري 100، ومبنى الضرائب، ومستشفى الرحمة، ومستشفى طيبة للولادة، ومبنى التأمين الصحي، ومحطة مجاري S8، وهيئة الإسعاف، ومستشفى المبرة، ومستشفى دار الشفا.

تأثر الأحياء السكنية

وأكدت أن فصل التيار الكهربائي سيمتد ليشمل المناطق السكنية والأفران والمدارس الواقعة في نطاق موزع الديزل (2) بأحياء العرب والشرق والمناخ.