انتبه.. عرض أول خطير يكشف بدأ إصابتك بسرطان المريء

سرطان المريء هو نوع من السرطان يبدأ في الخلايا التي تبطن المريء، وهو الأنبوب العضلي الذي ينقل الطعام من الحلق إلى المعدة.

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة healthline، يمكن أن يكون من الصعب اكتشاف سرطان المريء في مراحله المبكرة، ولكن هناك بعض الأعراض التي يجب الانتباه إليها

أعراض سرطان المريء المبكرة

صعوبة البلع (عسر البلع)

هذا هو العرض الأكثر شيوعًا، وقد يبدأ بصعوبة في بلع الأطعمة الصلبة، ثم يتطور إلى صعوبة في بلع السوائل.

ألم أو حرقة عند البلع

: قد يشعر المريض بألم أو حرقة في الصدر عند مرور الطعام عبر المريء.

فقدان الوزن غير المبرر

قد يفقد المريض الوزن دون محاولة، وذلك بسبب صعوبة البلع وتقليل تناول الطعام.

حرقة المعدة أو عسر الهضم

قد يعاني المريض من حرقة المعدة المتكررة أو عسر الهضم.

السعال المزمن أو بحة الصوت

قد يتسبب الورم في تهيج الحلق أو الحنجرة، مما يؤدي إلى السعال المزمن أو بحة الصوت.

عوامل الخطر

التدخين.

الإفراط في تناول الكحول.

ارتجاع المريء المزمن (مرض الارتجاع المعدي المريئي).

مريء باريت.

السمنة.

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، وخاصة صعوبة البلع المستمرة أو فقدان الوزن غير المبرر، فمن المهم زيارة الطبيب على الفور. يمكن للطبيب إجراء فحوصات لتحديد السبب ووصف العلاج المناسب.

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