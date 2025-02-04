مفعوله سحري.. نوع من التوابل يكافح السرطان ويحمي القلب

كتبت - شيماء مرسي:

البابريكا من التوابل الشائعة التي تساهم في الوقاية من السرطان وأمراض القلب، بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة.

وبحسب موقع "إكسبريس"، تتميز البابريكا بفوائد صحية مذهلة تشمل:

1- الوقاية من السرطان

تحتوي البابريكا على خصائص مضادة للسرطان، لكونها غنية بالكاروتينات مثل بيتا كاروتين، ولوتين، وزياكسانثين، التي تُساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي، وهو عامل يزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

2- مضادة للالتهابات

تُسهم البابريكا في تقليل الالتهابات التي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض المزمنة الأخرى، بما في ذلك التهاب المفاصل، مشكلات المعدة، والصحة العقلية.

3- تعزيز المناعة بفيتامين أ

البابريكا غنية بفيتامين أ، الضروري لتقوية جهاز المناعة، وتحسين الرؤية، ودعم الخصوبة، وتعزيز نمو الخلايا.

4- دعم صحة الجلد ومكافحة فقر الدم

تحتوي البابريكا على كميات كبيرة من الحديد وفيتامين هـ، مما يساهم في تعزيز صحة الجلد والوقاية من فقر الدم.

5- خفض الكوليسترول

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البابريكا على خفض مستويات الكوليسترول الضار، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

النحس هيودعهم.. الحظ والفلوس من نصيب مواليد هذه الأبراج

3 أبراج تكشف الكذب بسهولة.. موهبة استثنائية في قراءة البشر

سموم خفية.. 4 أطعمة ترفع مستويات السكر في صمت

يفعلها الكثيرون.. تخزين الطماطم بهذه الطريقة يعرض صحتك للخطر

يقوي قلبك.. مشروب سحري يحارب الكوليسترول والسكر في الدم