يقوي قلبك.. مشروب سحري يحارب الكوليسترول والسكر في الدم

كتب – سيد متولي

يمكن لتناول بعض المشروبات الصحية مع إضافة بعض البذور لها في الصباح قبل وجبة الإفطار أن يمنح جسمك العديد من الفوائد.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، فإن تناول مشروب عصير الرمان مع بذور الشيا، يمنح جسمك فوائد عديدة تتمثل في:

فوائد مشروب عصير الرمان مع بذور الشيا

دعم صحة القلب

الرمان يعمل على دعم صحة القلب من خلال تحسين تدفق الدم، وخفض ضغط الدم، وخفض مستويات الكوليسترول السيئ.

تقوية المناعة

عصير الرمان غني بفيتامين سي، ما يعزز المناعة وصحة البشرة ونضارتها، ويمكن أن تساعد خصائصه المضادة للالتهابات أيضًا في تقليل آلام المفاصل والحماية من الأمراض المزمنة.

تنظيم مستويات السكر

تعمل بذور الشيا على تعزيز صحة الأمعاء، وتنظيم مستويات السكر في الدم، لأنها غنية بالألياف.

توفير المعادن الأساسية

بذور الشيا مصدر للبروتين والمعادن الأساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد، ما يجعلها مثالية لتعزيز قوة العظام والطاقة.

إدارة الوزن

بذور الشيا تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، كما أن عصير الرمان منخفض السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية، ويمكن أن يدعم إدارة الوزن الصحي.

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